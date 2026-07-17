Javier Ayarza expone en el Museo de Zamora la precariedad del mundo rural a través de 370 imágenes

Canastas de baloncesto, apeaderos, rotondas, carteles informativos o bancos para descansar son elementos comunes entre las localidades de Tierra de Campos y El Cerrato. Una buena muestra de todos ellos, a través de más de 370 imágenes, componen la nueva exposición del Museo de Zamora, bajo el título “Archivo Territorio 2016-2026 (fragmentos)”, con instantáneas de Javier Ayarza.

Exposición "Archivo Territorio", de Javier Ayarza, en el Museo de Zamora / Víctor Garrido

El autor ha participado en la inauguración de la muestra para desgranar los detalles de este proyecto, que nació gracias a una beca de la Fundación Villalar. Fue en 2016 cuando comenzó este trabajo, en el que venía pensando ya varios años antes. Influenciado por Walter Benjamin y su paseante urbano del siglo XIX junto con el movimiento situacionista de Guy Debord, comenzó su periplo por los pueblos de Castilla y León. “Era mi territorio, en el que yo había trabajado durante muchísimos años documentando cuestiones y elementos de la ciudad de patrimonio, arqueología, historia, palacios, conventos e iglesias. Pero nunca me había dado cuenta de lo que había”, reconoce.

El germen del proyecto

Fue cuando comenzó a fotografiar esos lugares y organizar las imágenes “cuando apareció el germen de este proyecto y, con la beca, me pude dedicar a él durante todo un año”, agradece. El desarrollo del mismo, asegura, tiene una vertiente política. “El arte siempre ha sido político y, como decía Godard, no es tan importante hacer un arte político como producir arte políticamente”, expresa. A través de esa confección de cuadrícula con las imágenes también añade el descubrimiento de que todos los pueblos retratados “tiene las mismas deficiencias, todos ellos habitan la misma precariedad”, asegura.

Sobre la forma en que el espectador puede acercarse a mirar su propuesta, advierte que “no me interesa la imagen suelta y única, que la gente la aísle de todo este continuo de imágenes, sino que me interesa que lo entiendan desde el territorio. Como un elemento arqueológico, se trata de un proyecto que tiene muchas capas y hay que entra en su periodo histórico para poder adentrarse en ese momento y entender mejor cada pieza”, compara.

Investigación sobre el entorno rural

Desde el museo, su director, Alberto del Olmo, reconoce que esta muestra “es una representación parcial, pero muy significativa, de un proyecto artístico muchísimo más amplio y ambicioso”, dentro de esta investigación sobre el entorno rural “a partir de condiciones que lo hacen reconocible como territorio, como espacio figurado por relaciones sociales, humanas, económicas e históricas de todo tipo”, con ejemplos de Palencia, Valladolid, León, Burgos y, por supuesto Zamora, reflejada en una selección especialmente realizada para esta cita con el Museo de Zamora sobre apeaderos de Tierra de Campos.

Del Olmo centra la atención en dos aspectos interesantes de la exposición fotográfica. “Por un lado, el interés que tiene el autor por documentar elementos poco relevantes pero muy significativos del intento y la difícil adaptación a los tiempos modernos. Otro aspecto que me llama poderosamente la atención es el montaje en cuadrícula, como un mosaico, que aumenta la sensación de fragmentación del relato”, detalla.

Sobre el autor

Javier Ayarza, nacido en Palencia, en 1961, es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología, por la Universidad de Valladolid. Su trayectoria artística vinculada a la fotografía se inició en los años noventa como miembro del colectivo A Ua Crag. Su práctica, dentro de las coordenadas de la fotografía documental y el trabajo de archivo, mantiene una constante posición crítica sobre la realidad y concede un papel fundamental a la memoria del territorio como escenario e interpretación del tiempo presente.

Con más de tres décadas de actividad expositiva, su obra forma parte de colecciones públicas como las del MUSAC, el DA2, el CAB de Burgos, el Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León, entre otras. Asimismo, participa en proyectos colectivos vinculados a nuevos espacios de creación artística, como Néxodos, del que es miembro fundador.

La muestra “Archivo Territorio 2016-2026 (fragmentos)” podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales del Museo de Zamora, durante todo el verano, hasta el 27 de septiembre, de martes a viernes, en horario de 19.00 a 21.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos, solo en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 horas.