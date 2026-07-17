Diez pintores llenan de color el verano artístico de Zamora

Una decena de pintores participa en una nueva edición de “Art in the summer time”, la propuesta artística veraniega que cada julio oferta la galería Espacio 36. El grupo de este año lo integran autores de Madrid, Salamanca, Sevilla, Galicia y, por supuesto, Zamora, además de un guiño internacional, con una autora búlgara, Milena Stefanova. El resto de la lista la completan los zamoranos Esaú Donado y Rocío Aguirre, Macarena Sanz, Carlos Martín Aresti, Ruth Rodríguez, Antonio Lucas, Manolo Romero, Carlos Milanés y Julián Alonso.

Los pintores Julián Alonso (izquierda) y Manolo Romero / Victor Garrido

Enamorados de lo que ofrece Zamora, los cuadros inspirados en la ciudad son, precisamente, de artistas de fuera de la provincia, como el sevillano Manolo Romero, que presenta dos óleos sobre tabla representando el Merlú de Pedrero en la Plaza Mayor y una vista del Puente de Piedra. Dos imágenes de calles de la capital es la propuesta del gallego Julián Alonso.

Arte búlgara

Afincada en Madrid, la búlgara Milena Stefanova ofrece una obra de gran tamaño, que viaja entre lo figurativo y la abstracción, acompañada de una serie de nueve cuadros en pequeño formato bajo el título de “Noche y día”, que recrea momentos tan veraniegos como una fiesta en la playa, amores bajo el sol, juegos y descanso.

La salmantina Ruth Rodríguez, junto a sus obras en la galería de arte Espacio 36 / Victor Garrido

Brillantes acrílicos sobre tabla, con impresión de resina “que le dan un aspecto casi vítreo”, apunta Almeida, caracterizan a los cinco cuadros de la salmantina Ruth Rodríguez.

El joven zamorano Esaú Donado / Victor Garrido

Frente a ella, las propuestas del zamorano Esaú Donado, un joven artista con gran proyección vinculado al Museo del Automóvil en Salamanca. De hecho, sus dos obras representan un Ferrari y un Porsche, este último realizado con bolígrafo sobre papel.

Naturaleza con puntillismo

Curioso puntillismo lleno de color caracteriza a los tres cuadros de Carlos Martín Aresti, pintor madrileño que utiliza esta especial técnica para recrear la naturaleza de frutales, cascada de agua o lirios en invierno. Junto a él, en un original formato redondo, otra obra, esta de acuarela, con el bosque como inspiración, de la mano de la madrileña Macarena Sanz, conocida ya en Zamora por una exposición individual en esta galería de arte.

Visitantes en la exposición "Art in the summer time" / Victor Garrido

También es su segunda incursión en Espacio 36 la de Rocío Aguirre, que regresa a esta colectiva con dos piezas de su serie “Cabañas”, que representan infraestructuras imaginarias en acrílico sobre lienzos de gran tamaño.

Carlos Milanés, con sus primeras obras expuestas en la galería zamorana. / Victor Garrido

Por primera vez se acerca a Zamora Carlos Milanés, con sus mujeres inscritas en un medio natural que destaca por su colorido, algunos tonos casi flúor, rostros desdibujados pero llenos de expresión.

El blanco y negro, en el escaparate

La protagonista del escaparate de la galería es para una obra de Antonio Lucas, en blanco y negro, con parte del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en técnica mixta de grafito con acuarela sobre papel, lleno de texturas que le aportan una gran jugosidad, como también se puede apreciar en la otra obra del mismo autor en el interior, esta protagonizada por el parque de El Retiro.

Antonio Lucas, junto a su cuadro del parque de El Retiro. / Victor Garrido

En total, cerca de una treintena de cuadros de diferentes estilos, técnicas y formatos que dan una visión global de la gran variedad artística que ofrece este espacio de arte en Zamora.

“Art in the summer time” se puede visitar hasta el 5 de agosto en la galería de arte Espacio 36, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 19.00 a 21.30 horas por la tarde, mientras que los sábados solo estará abierto en horario de mañana.