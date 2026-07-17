Detenido 'in fraganti' un ladrón tras colarse en dos viviendas de Zamora: en una dijo que "solo quería un vaso de agua"
El hombre huyó de un primer domicilio al ser descubierto en un dormitorio y minutos después volvió a entrar en otra casa, donde fue arrestado por la Policía Nacional
La Policía Nacional ha detenido en Zamora a un hombre como presunto autor de dos robos con fuerza en viviendas habitadas cometidos de manera consecutiva. El arrestado fue sorprendido por los propietarios de ambos inmuebles y terminó siendo localizado por los agentes pocos minutos después.
Los hechos comenzaron cuando el sospechoso accedió a una vivienda del casco histórico tras escalar hasta una ventana. Una vez dentro, recorrió distintas estancias hasta abrir la puerta de un dormitorio, donde se encontró de frente con el dueño, que se encontraba descansando. Al verse descubierto, huyó precipitadamente por la terraza y saltó la verja perimetral para escapar a la calle.
Él solo quería hidratarse
Lejos de abandonar la zona, el hombre entró poco después en un segundo domicilio cercano. En esta ocasión, los propietarios estaban despiertos realizando tareas de limpieza y advirtieron la presencia del intruso en el interior de la vivienda. Cuando le recriminaron su conducta, el sospechoso trató de justificar su presencia asegurando que "solo quería un vaso de agua".
La rápida actuación de las patrullas de Seguridad Ciudadana permitió localizar y detener al presunto autor en la vía pública. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de guardia de Zamora decretó su ingreso en prisión. Según ha informado la Policía Nacional, el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales.
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