La denuncia de La Opinión de Zamora surte efecto: sustituido el peligroso armario eléctrico de esta zona de la ciudad.
La antigua cabina, cuyo deterioro había generado preocupación entre los vecinos por el riesgo que suponía para los viandantes, ha sido reemplazada por una nueva instalación con medidas de seguridad
La denuncia publicada el pasado 11 de julio sobre el mal estado del armario eléctrico situado en la esquina Cardenal Cisneros con avenida de Requejo ha dado resultado. La antigua cabina, que durante años presentaba un evidente deterioro y había despertado la preocupación vecinal por el posible riesgo para los peatones, ha sido sustituida por un nuevo armario eléctrico que incorpora las correspondientes medidas de seguridad.
Respuesta a una reivindicación vecinal
La actuación pone fin a una situación que los vecinos venían denunciando desde hacía tiempo. La instalación presentaba puertas abiertas en numerosas ocasiones, pintadas y un estado de conservación deficiente, lo que llevó a alertar del peligro que podía representar, especialmente para los niños que transitaban por la zona.
Tras hacerse eco La Opinión de Zamora de esta reclamación ciudadana, la infraestructura ha sido renovada, eliminando el riesgo que suponía la antigua cabina. Los vecinos han mostrado su satisfacción por una intervención que mejora tanto la seguridad como la imagen de uno de los puntos más transitados de la ciudad: "Surtió efecto, enhorabuena".
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