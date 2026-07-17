Castilla y León, de nuevo bajo la amenaza del fuego: se espera un patrón "muy desfavorable" durante los próximos días

Los días 19, 20, 21 y 22 de julio son temibles en Castilla y León y la Junta se ha visto obligada a declarar la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales debido a la concurrencia de distintos factores.

Así lo publica este viernes 17 de julio el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Como recoge el texto firmado por el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Sánchez, la decisión se toma de acuerdo con las previsiones meteorológicas que se esperan desde el domingo hasta el miércoles, con un “patrón sinóptico muy desfavorable”, conformado por una dana al noroeste de la Península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental sahariana que afectarán de “forma intensa al menos esos días”.

En concreto en Castilla y León se esperan temperaturas de hasta 39 grados, humedades “extremadamente bajas” y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Cuándo comienza el "peligro" de incendios? Cuarta ola de calor

Como adelantábamos ayer advirtiendo que Zamora volverá a ser un horno, el aumento de las temperaturas será gradual y será notable sobre todo a partir del domingo 19 de julio, cuando se prevé que alcancen los 36-38 grados centígrados, aunque en algunos puntos del sur de Castilla y León podrían llegar a los 39. Esta situación se extenderá al menos hasta el miércoles 22 de julio, y que recogerá previsiblemente avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por otra ola de calor, que sería la cuarta del verano.

Tiempo en Zamora. / Aemet

Humedad extremadamente baja y rachas de viento

A estas altas temperaturas hay que sumar las humedades relativas “extremadamente bajas", tanto las mínimas, que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el cinco y el diez por ciento, como las máximas nocturnas, que en las provincias del sur de Castilla y León podrán no subir durante la madrugada del 25-30 por ciento.

Para completar este escenario, el Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en “niveles extremos o muy altos” en la Comunidad durante esos días. Aunque en principio las tormentas “no serán generalizadas”. Se esperan también rachas de viento máximas muy destacables en el sudeste de Castilla y León, donde se puede llegar a los 40-50 kilómetros por hora en amplias zonas.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento “significativo” de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro. Por todo ello, Castilla y León no baja la guardia ante el mayor riesgo de incendios forestales.