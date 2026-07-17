La Asociación de Autoescuelas de Zamora inicia una recogida de firmas para pedir más examinadores

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir una solución urgente ante la falta de examinadores. La petición, dirigida al Ministerio del Interior, solicita cubrir de forma inmediata las plazas de examinadores que sean necesarias para garantizar el derecho a examinarse sin demoras injustificadas.

La organización anima a toda la sociedad zamorana a apoyar esta reivindicación, firmando la petición en la plataforma change.org. "No podemos permitir que miles de personas sigan atrapadas en una lista de espera inasumible", expresan en la demanda.

Asimismo, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora ha mantenido una reunión con el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo con representantes políticos e instituciones para trasladar al Gobierno de España la grave situación que atraviesa el sector por la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico.

Durante el encuentro, la asociación subrayó que son 1.100 los alumnos que permanecen a la espera de realizar el examen práctico del permiso de conducir. Además, recordó que el Ministerio del Interior tiene reconocidas cinco plazas de examinador para Zamora, aunque únicamente tres están ocupadas. "Una situación que provoca esperas de al menos dos meses incluso en el mejor de los casos, afectando tanto a los alumnos como a las autoescuelas y al acceso al empleo de numerosos zamoranos", lamentan.

Tras conocer la situación, Antidio Fagúndez mostró su apoyo a las reivindicaciones del sector y se comprometió a trasladar esta problemática al Gobierno de España para favorecer la adopción de medidas que permitan reforzar el servicio de exámenes prácticos en la provincia.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora insiste en que esta ronda de reuniones "no responde a ningún interés partidista", sino a la voluntad de recabar el apoyo de todos aquellos representantes e instituciones que puedan contribuir a que el Gobierno de España adopte las medidas necesarias para resolver este problema.

Por ello, avanza en su intención de continuar manteniendo encuentros con administraciones e instituciones, convencidos de que "la unidad de toda la provincia es la mejor herramienta para conseguir una solución definitiva".