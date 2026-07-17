Elena Bahamonde García, de experimentar la gravedad cero con 18 años a impartir un taller sobre el espacio: “A veces me cuesta volver a imaginarlo”

Con solo 18 años, Elena Bahamonde García ya ha experimentado la microgravedad en un vuelo parabólico organizado por la Agencia Espacial Española. Ahora, tras vivir esa experiencia, ha querido acercar la astronomía a los más pequeños de Zamora mediante un taller sobre el eclipse del próximo 12 de agosto.

La joven se acaba de graduar de bachillerato este año y, aunque comenzará en septiembre el Doble Grado de Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene claro que quiere dedicarse al sector espacial.

La joven zamorana ha sido una de los 30 participantes seleccionados en el programa de la Agencia Espacial Española (AEE) “Astronauta por un Día”, dirigido a jóvenes entre 16 y 22 años. Este año ha tenido lugar su primera edición, con el objetivo de promocionar el espacio y las vocaciones científicas entre los jóvenes.

Taller "3 eclipses: 1000 historias". Biblioteca Pública de Zamora / José Luis Fernández

Ese ha sido también el fin del taller que ha impartido Elena este miércoles 15 de julio en la Biblioteca Pública de Zamora, dirigido a los más pequeños. “Hemos utilizado un libro para explicar los diferentes tipos de profesiones que hay dentro del espacio”, explica Elena.

El programa de la AEE consiste en una experiencia formativa que ayuda a los jóvenes a hacer contactos para poder desarrollar proyectos futuros y que les acerca al sector espacial. El proyecto termina con la oportunidad de realizar un vuelo parabólico bajo condiciones de microgravedad en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

A veces me da por coger un diccionario y buscar una palabra que pueda describir esta vivencia. Y todavía no lo he encontrado, sigo buscando Elena Bahamonde

Ella lo define como una sensación de liberación muy grande. Cuando se fue a la cama esa noche, seguía con esa sensación en el cuerpo: “Era como que estaba ahí, pero no estaba ahí. A veces me cuesta volver a imaginarlo”.

Cuando fue seleccionada para participar en el programa, recuerda que una amiga le preguntó entre risas: “¿Pero tú dónde te has metido?”. Explica la gran cantidad de pruebas médicas que tuvieron que pasar los jóvenes para poder embarcarse en la experiencia, y comenta que alguno de ellos no pudo superarlas. Durante el vuelo se realizan varias maniobras parabólicas que permiten experimentar unos 30 segundos de microgravedad en cada una de ellas, de tal forma que se pueden realizar experimentos que en la Tierra normalmente no se pueden hacer.

Una propuesta para enseñar a los niños sobre el espacio

Como desde la AEE les animaron a divulgar el tema espacial, Elena buscó dónde podía traerlo a los espacios de Zamora. Por ello, desde la biblioteca se ha organizado este taller para niños de 7 a 10 años, una nueva propuesta que tiene como objetivo acercar la astronomía a los más pequeños.

Taller "3 eclipses: 1000 historias". Biblioteca Pública de Zamora / José Luis Fernández

En las dos horas que ha durado la actividad, los niños han podido aprender desde cuál es el tipo de gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, hasta la historia y los mitos sobre dicho fenómeno. Elena les ha explicado desde dónde pueden ver mejor el eclipse, cómo hacerlo de forma segura, e incluso el origen de este acontecimiento astronómico.

Para conocer los mitos en torno a los eclipses, también han realizado una manualidad. Además, Elena les ha informado acerca del oficio de astronauta, las profesiones relacionadas con el espacio y la AEE.

“Es importante que la gente sepa también que va a venir mucha gente a Zamora”, es uno de los consejos de Elena para ver el eclipse del próximo mes. “Espero que lo organicen bien", añade.

Comenta que, aunque al principio de la actividad estaba un poco nerviosa, ha terminado relajada y satisfecha. “A ellos les he visto contentos, y se agradece también el apoyo de las chicas de aquí de la biblioteca”. Confía en que el taller haya despertado la curiosidad de los niños y que hayan salido con más conocimientos sobre el mundo del espacio.