Zamora volverá a ser un horno: previsión de 39 grados

Aunque Zamora se haya despertado este jueves con algunas nubes dispersas, los cielos volverán a estar totalmente despejados en los próximos días para que el sol vuelva a brillar... y a calentar. Tras unos días de tregua desde la última ola de calor de principios del mes de julio, el mercurio volverá a subir durante la próxima semana hasta rozar los cuarenta grados de temperatura. Eso sí, el ascenso térmico no se producirá de forma brusca sino que será progresivo.

De hecho, las temperaturas incluso bajarán este viernes ligeramente para comenzar la remontada de cara a la próxima semana. Este 17 de julio, las mínimas bajarán hasta los 16 grados y las máximas también descenderán hasta los 32 grados, uno menos que en la jornada de hoy. Durante el fin de semana, el mercurio aumentará dos grados, hasta alcanzar los 34 grados de máxima durante las horas centrales del día. El lunes continuará la subida hasta llegar a los 35 grados, el martes ascenderán hasta los 37 grados y el miércoles 22 de julio será cuando se dispararán hasta los 39 grados.

Unos valores que volverán a convertir a Zamora en un "horno" en el que habrá que buscar la sombra y las distintas formas de refrescarse.