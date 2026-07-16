Zamora, muy presente en la Red Europea Transrománica

Zamora ha sido protagonista de la asamblea general de la Red Europea Transrománica, celebrada esta semana en Monforte de Lemos (Lugo), donde ha participado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder.

En la reunión participaron representantes de catorce territorios y diez países europeos para elegir nueva directiva, impulsar la conservación del románico y diseñar futuras estrategias de promoción cultural y turística. Durante la inauguración, se contó con la participación de representantes de la Diputación de Lugo, de la Ruta del Románico de Val do Sousa, de Portugal y de Eslovaquia, junto con el representante del Ayuntamiento de Zamora y de la directiva de la asociación, formada por el presidente Lars-Jörn Zimmer, el tesorero Frank Thaeger y la gerente Annemarie Schmidt.

La Ribeira Sacra, en el punto de mira de la Unesco

A lo largo de la jornada de trabajo, se abordó la renovación de la presidencia de la asociación para los próximos dos años, que continuará ocupando el alemán Lars-Jörn Zimmer, además de la presentación de las actividades desarrolladas por la entidad y la puesta en común de proyectos impulsados por los distintos territorios que forman parte de la red. También se informó a los participantes sobre los avances de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco.

Mapa de la Red Europea Transrománica / Cedida

La Red Europea Transrománica promueve la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio románico europeo, además de favorecer la cooperación entre territorios e impulsar el valor cultural, turístico y socioeconómico de estos recursos.

Diez países con un mismo objetivo

Este organismo representa un gran itinerario cultural del Consejo de Europa, agrupando a diez países, entre ellos, España, Alemania, Italia y Portugal, que cuentan con un impresionante patrimonio común de arte y arquitectura románica.