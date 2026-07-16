Suscríbete a la Edición Impresa Digital de La Opinión de Zamora por solo 18 euros este verano

La Opinión-El Correo de Zamora pone en marcha una nueva oferta para que sus lectores puedan disfrutar de toda la información del periódico en su Edición Impresa Digital por un precio especial.

Desde el jueves, 16 de julio de 2026, los usuarios pueden contratar la suscripción Edición Impresa Digital durante tres meses por solo 18 euros.

Una oportunidad por tiempo limitado para acceder a toda la actualidad de Zamora y provincia con las máximas prestaciones y al mejor precio. La promoción estará vigente durante el verano 2026.

Como ventaja adicional, quienes se acojan a esta oferta recibirán tres meses de acceso gratuito a las suscripciones de Edición Impresa Digital de las revistas Woman y Viajar, dos publicaciones de referencia en información sobre moda, belleza, tendencias, gastronomía, ocio y destinos turísticos.

Con esta promoción, La Opinión-El Correo de Zamora refuerza su compromiso con sus lectores y facilita el acceso a una información local rigurosa, cercana y de calidad, desde cualquier dispositivo.

La oferta está activa desde el 16 de julio de 2026 y puede contratarse a través de los canales de suscripción de La Opinión de Zamora.

No te pierdas esta oferta / .

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La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

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