Suscríbete a la Edición Impresa Digital de La Opinión de Zamora por solo 18 euros este verano
La promoción incluye tres meses de acceso gratuito a las revistas Woman y Viajar y está disponible desde el 16 de julio
Redacción
La Opinión-El Correo de Zamora pone en marcha una nueva oferta para que sus lectores puedan disfrutar de toda la información del periódico en su Edición Impresa Digital por un precio especial.
Desde el jueves, 16 de julio de 2026, los usuarios pueden contratar la suscripción Edición Impresa Digital durante tres meses por solo 18 euros.
Una oportunidad por tiempo limitado para acceder a toda la actualidad de Zamora y provincia con las máximas prestaciones y al mejor precio. La promoción estará vigente durante el verano 2026.
Como ventaja adicional, quienes se acojan a esta oferta recibirán tres meses de acceso gratuito a las suscripciones de Edición Impresa Digital de las revistas Woman y Viajar, dos publicaciones de referencia en información sobre moda, belleza, tendencias, gastronomía, ocio y destinos turísticos.
Con esta promoción, La Opinión-El Correo de Zamora refuerza su compromiso con sus lectores y facilita el acceso a una información local rigurosa, cercana y de calidad, desde cualquier dispositivo.
La oferta está activa desde el 16 de julio de 2026 y puede contratarse a través de los canales de suscripción de La Opinión de Zamora.
La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo
La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.
Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.
Descubre la Edición Impresa Digital de La Opinión-El Correo de Zamora
- La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme
- Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici
- Nuevos nombramientos pastorales en la diócesis de Zamora
- Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro
- Arranca el traslado de la Policía Municipal de Zamora al antiguo Banco de España: así es la mudanza
- Zamora, afectada por seis concesiones y 31 rutas nacionales de autobuses
- Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros: 'Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos
- El color de las ventanas paraliza la obra de la nueva oficina de turismo de Zamora y desnuda las políticas exigentes del Casco Histórico