Seguridad ciudadana
Seis nuevos agentes se incorporan a la comisaría de la Policía Nacional en Zamora
El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, les da la bienvenido en su periodo formativo
Seis nuevos agentes de la Policía Nacional se incorporan a la comisaría de Zamora para su periodo de prácticas. Se trata de alumnos de la cuadragésima primera promoción de la escala básica, que estarán las próximas semanas en Zamora para completar su formación como policías en prácticas.
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, junto a los mandos policiales, les ha dado la bienvenida a todos ellos, dándoles la enhorabuena por elegir esta ciudad y animándolos a afrontar esta etapa “con vocación de servicio, compromiso y responsabilidad”.
Integrados en el día a día
Durante su periodo de prácticas, los seis jóvenes se integrarán en el funcionamiento y el trabajo diario de la comisaría de Zamora, aprendiendo junto a agentes veteranos en las diferentes unidades operativas, donde adquirirán conocimientos y experiencia en áreas como Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería o Policía Científica.
Por otra parte, esta incorporación supone un refuerzo para la plantilla de Zamora en temporada estival, “un periodo en el que el trabajo policía se intensifica y resulta especialmente importante mantener una presencia cercana en la calle y una respuesta ágil ante cualquier incidencia”, se reconoce desde la Subdelegación del Gobierno.
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