Más posibilidades de que la nueva residencia pública no implique el cierre de la de Los Tres Árboles: aumenta el presupuesto para dependencia

El Congreso de los Diputados dio ayer un paso que indirectamente aumenta las posibilidades de que en la ciudad de Zamora pueda haber dos residencias públicas de personas mayores abiertas y que la apertura de la nueva que se construye junto al CIFP Ciudad de Zamora no implique el cierre de la actual de Los Tres Árboles.

La Cámara baja aprobó una reforma de la Ley de Dependencia y la convalidación de un real decreto-ley que contempla una inversión de la Administración General del Estado en dependencia de casi 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027, dinero que irá destinada a las Comunidades Autónomas que son las que tienen estas competencias.

De esa forma, según ha expuesto el partido Zamora Decide, la Administración General del Estado asume el 50 % de los costes del sistema, obligando a los Gobiernos regionales a aportar al menos la misma cantidad. "Esto alivia la carga de las administraciones regionales y debe suponer un aumento de los servicios para atender las necesidades de los mayores y de los dependientes", apuntan desde Ahora Decide, que ven en esa inyección económica adicional el último cartucho para lograr que se mantenga abierta como hasta ahora la residencia de Los Tres Árboles.

Lista de espera

Lo justifica además por la larga lista de espera para tener una plaza en la única residencia pública de Zamora, la falta de plazas de recuperación sociosanitaria y la alta esperanza de vida de los zamoranos, cifrada en 84,5 años de media. Además, en dos décadas las personas mayores de 65 años han aumentado el 20% en la provincia y hay ya casi treinta mil hogares con personas viviendo solas, según ha expuesto Zamora Decide. A ello se suma que Zamora tiene una de las pensiones medias más bajas de España y hay más de siete mil personas mayores de 80 años viviendo en la ciudad, "razones más que suficientes para que Zamora cuente, no con una, sino con dos residencias de ancianos públicas", ha expuesto el partido zamoranista.

Ha agregado que la Junta de Castilla y León y el PP tienen esa "deuda con Zamora" porque en los cuarenta años de Gobierno regional con presidente del PP no se ha construido ni una sola residencia de ancianos en la ciudad.

Plazas

Zamora Decide expone que en Zamora únicamente hay una plaza en residencia pública por cada 40 personas mayores de 80 años. Además, en la residencia de Los Tres Árboles, que tiene 50 años, se ha gastado mucho dinero público en ir adaptándola a las necesidades, por lo que "puede seguir funcionando igual otros 20 años y la necesitamos", ha concluido Zamora Decide.

A su juicio, del primer anuncio de cierre de esa residencia se ha pasado a plantear la Junta que el centro de día que ocupa la planta baja siga funcionando y que parte del inmueble se utilice para habilitar más plazas de recuperación sociosanitaria. Para Zamora Decide es necesario ahora dar "el paso definitivo" y que todo el edificio pueda seguir utilizándose para ampliar a 300 las plazas de residencias públicas en la ciudad de Zamora.