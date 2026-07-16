Entrevista |
Ede, cantante: “Soy una enamorada de las palabras, todo lo que hago es hablar, leer y escribir”
“Estamos en un momento donde hay muy buenos sonidos, productores e ideas, pero, a nivel de letristas, estamos un poco simplificados”
Ede es la tercera artista que llega a Zamora gracias al ciclo “Ágoras”, que le permitirá compartir su último trabajo, “Fieralinda” de manera íntima con el público que acuda esta noche (22.00 horas) al Palacio de la Encarnación. Un escenario único para un espectáculo adaptado al espacio y con más de una sorpresa.
Regresa a Zamora con el Palacio de la Encarnación como escenario. ¿Qué tiene preparado para esta cita?
He tenido que hacer una versión bastante simplificada y sencilla de las propuestas escénicas que estoy llevando con “Fieralinda”, mi último trabajo, pero creo que lo íntimo y simplificado le va a sentar muy bien. Personalmente, se me presenta como una oportunidad para explorar con estos formatos más pequeños, que no siempre son posibles de levantar en la actualidad. Es muy bonito que existan sensibilidades que casen con este tipo de lenguajes. He intentando buscar una poética, porque a mí me importa mucho la puesta en escena en mis conciertos, me rompo mucho la cabeza con eso.
¿En qué sentido?
Para mí, no sirve simplemente con subirme a un escenario y cantar mis canciones, sino que siempre busco una poética en ese encuentro y una forma de poder comunicarme con el público, algo que me resulta muy interesante, además de conseguir algo lúdico y divertido, que es la finalidad también de cualquier concierto.
"Me importa mucho la puesta en escena en mis conciertos, me rompo mucho la cabeza con eso"
¿Qué es lo que le aporta rodearse de esa escenografía más especial?
Más que rodearme, es así cómo concibo todo lo escénico, un complejo de diferentes cosas. Me cuesta disociar la música de todo lo demás, ya sea la puesta en escena, el lenguaje que eliges tener con la gente o el tipo de instrumentos que vas a utilizar. Con este segundo trabajo, me he dado cuenta de que yo siempre he sido un músico que ha buscado en las puestas en escena el entenderlo como un todo. Como creadora, siempre he tenido una pulsión y un interés de rodearme de otras cosas, porque creo que el sentarse en una butaca o estar de pie mirando las cosas reales que están pasando en el escenario es un acto muy poderoso hoy en día, donde todo es tan literal. Por eso quiero hacerme cargo de todo ello, porque, para mí, la música no son solo sonidos, sino un espacio donde estoy compartiendo con los demás.
¿Y qué le aporta, como artista, estar en estos pequeños formatos tan próxima al público?
Lo disfruto mucho. Obviamente, en los grandes conciertos tienes un espacio de libertad creativa y una plástica donde puedes hacer cosas que normalmente no son posibles, pero creo que me muevo muy bien en los intimismos, con un tipo de lenguaje que, además, le viene muy bien a mi proyecto y que me gusta mucho llevar. Hay algo en poder estar cerca de la gente y generar ese micromundo, además en un momento tan macro que estamos viviendo. De repente, encontrar esa pureza de lo micro y ese peso que tiene lo íntimo me gusta y entiendo muchas cosas del mundo y de mi arte en esos encuentros.
Ganar en libertad
Hace tres años salió a la luz “Lucero”, su primer trabajo. El pasado año publicó “Fieralinda”. ¿Qué evolución siente que ha tenido?
Es curioso porque, por un lado, me parece que sigo estando en el mismo sitio, con canciones que perfectamente podrían pertenecer a uno u otro disco. Creo que sigue habiendo una línea muy clara, sobre todo por cómo y desde dónde cuento las cosas. Pero, a la vez, siento que en “Fieralinda” me he permitido un poco hacer más lo que me ha dado la gana que en mi primer trabajo, donde me exigía una coherencia, una elegancia, estar más contenida.
"Para mí, la música no son solo sonidos, sino un espacio donde estoy compartiendo con los demás"
¿Se ha sentido más libre con este segundo trabajo?
No he tenido tan presente esa necesidad de presentarme al mundo de una determinada manera. Creo que la calidad la sigo manteniendo, pero me he relajado y me he permitido hacer desde un tema de piano y voz, súper acústico, hasta meter electrónica y ser un poco más cañera. Porque es yo soy ambas cosas y quiero honrar a esas dos caras.
Enamorada de las palabras
En el tema de las letras, ¿cómo convierte una frase o una idea en canción?
Le doy muchísima importancia a las letras, algo que creo que ahora, en España, no se lleva tanto. Estamos en un momento donde hay muy buenos sonidos, productores e ideas, pero a nivel de letristas, estamos un poco simplificados. Yo le dedico mucha atención a cómo se expresan las cosas, a buscar la poética, también porque soy una enamorada de las palabras, todo lo que hago es hablar, leer y escribir. Me parece un juego interesante cómo expresar los sentimientos y le dedico mucha energía.
En su carrera ha colaborado con gente como Xoel López, Ismael Serrano o Pedro Guerra. ¿Qué ha aprendido de ellos?
El comprobar que los que somos cancionistas, lo somos siempre. Por ejemplo, al juntarme con Ismael me di cuenta de que seguía teniendo la misma pulsión a su edad que yo con 29 años, en hacer una canción, en cuidar los detalles. Fue bonito sentir que, de alguna manera, la generación se disipaba. Y es que hacemos música desde lugares muy parecidos y nos importa mucho lo que estamos haciendo, en un circuito que, además, no ha gozado de una gran popularidad ni ha disfrutado de tantos medios. Nos hemos apegado mucho a nuestro producto artístico, a nuestra verdad y a nuestra poética.
Una relación complicada
¿Cuál es su relación con las redes sociales, tan esenciales hoy en día para continuar en el candelero?
Estoy intentando negociar esa relación con mi tiempo y con mi sentir, porque a mí no me sientan bien, me cuesta mucho estar dentro. De hecho, en las mejores épocas de mi vida, estoy totalmente desaparecida de las redes. Y eso la gente lo nota y me fastidia que algo que me sienta tan bien pueda afectar directamente a mi trabajo. Estoy intentando mantener el equilibrio como puedo y aparezco cuando tengo algo más de energía o me apetece comunicar algo, pero estoy muy en contra de la sobresaturación de la comunicación. No necesito a gente contando cosas y opinando de todo y, a veces, es algo que se nos exige a los artistas, hablar más de uno mismo, porque le gusta al público. Pero no creo que aporte nada, yo quiero que, a la gente, simplemente, le guste mi música. Y, además, creo que ya hay mucha información íntima de mí en las canciones, si sabes escuchar.
"Deseo poder seguir cuidando mucho mi espacio de goce y de creatividad"
¿Hacia dónde le gustaría avanzar en su carrera profesional?
Ligándolo con la pregunta anterior, estoy muy satisfecha de poder, simplemente, vivir de mi música y de que haya gente que me escuche, algo que a veces das por hecho como artista, pero donde nunca las condiciones son las ideales, y más si estás en los circuitos alternativos. La gente me devuelve cosas increíbles sobre mi música y, si pudiera pedir algo, sería el tener una relación mejor con el marketing y las redes, porque hay días que este tipo de cosas me hacen pensar en dejar la música y sería una pena, porque realmente el problema no es la música, sino la estructura que envuelve todo este mercado. Así que, mi único anhelo es encontrar ese lugar donde yo siga pudiendo mantener mi espacio y hacer mis conciertos, porque ese es mi trabajo, con cierta exposición, sí, pero teniendo muy clara mi guía de en qué dinámicas no quiero entrar y seguir cuidando mucho mi espacio de goce y de creatividad.
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