Día del Carmen en Zamora: la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen del Camino lo celebra a ritmo de tradición
Repique de campanas y bailes en el centro de Zamora con motivo de la festividad
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A. B.
La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen del Camino de Zamora ha festejado este jueves 16 de julio la festividad del Carmen con un programa de actividades centradas en la tradición. Además de los actos llevados a cabo en torno a la devoción de la imagen como el rosario, las novenas o las misas días atrás, el espacio situado entre la calle de San Torcuato y la plaza de Alemania ha sido el escenario de la exhibición de repiques y toques de campanas de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, además de los bailes de la Agrupación Folclórica Manteos y Monteras.
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