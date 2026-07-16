Un convenio provincial de Zamora fija salarios base de menos de 900 euros al mes para 2027

Ha pasado el ecuador del año y la negociación de los convenios colectivos provinciales avanza con buena marcha en la mayoría de los sectores. Sin embargo, existe una excepción, las panaderías, un área laboral en la que la renovación del convenio provincial del sector lleva enquistada más de tres años y sin visos de que la situación mejore.

Por contra, otros sectores como el de actividades agropecuarias, que tiene gran relevancia al afectar a más de un millar de empleados, ya han llegado a acuerdo y se ha publicado el convenio para las próximas anualidades. También se ha llegado a acuerdo, y ha sido el último en oficializarse, en un sector más modesto como es el de gases licuados. Las empresas del sector son pocas, principalmente las de repartidores de butano, y apenas hay unos 28 trabajadores afectados, según el peso del sector reflejado en el anterior convenio suscrito.

El nuevo, que tendrá vigencia hasta el año 2028, acaba de hacerse oficial con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. Se trata de un acuerdo para cinco años que se aplicará retroactivamente desde el año 2024 y que no contempla variaciones salariales para el primer año y medio, hasta el 30 de junio de 2025, aunque teniendo en cuenta que los sueldos en ningún caso podrán ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. En el segundo semestre del año pasado se aplica además una subida del 2% sobre la tabla salarial vigente hasta junio de 2025 y siempre teniendo en cuenta que en ese semestre los sueldos no podrán ser inferiores al SMI más el 2% de esa paga mínima.

Sueldos de menos de 900 euros al mes, con un plus de 90

En cuanto a la anualidad actual, la subida se cifra en el 2%, mientras que para el año 2027 se establecen unos salarios que van desde los 894,07 euros mensuales de salario base más 90,42 de plus de convenio para el grupo tres (mecánicos visitadores e instaladores, conductores-repartidores y conductores de camiones articulados y pesados), hasta los 1.368,49 de los directores gerentes, siempre con salarios que no podrán ser más bajos que el SMI más el 2%, incluidos todos los pluses que recibe el trabajador. Por último, en 2028 la subida se establece en el 2% respecto a las tablas de 2027.

A la vez que en gases licuados, ya se ha publicado el nuevo convenio de actividades agropecuarias, que afecta a unos 1.040 trabajadores y se ha alcanzado un principio de acuerdo para el sector de transporte de viajeros por carretera, con entre 450 y 500 trabajadores en la provincia, que ya tienen negociados los aspectos retributivos del nuevo convenio, pero que quedan por acordar con la patronal otros aspectos de mejoras sociales.

Instalaciones de Freigel Foodsolutions de Roales del Pan, de las que se negocia el convenio de empresa. / Víctor Garrido (Archivo)

También están en negociación, y el sindicato CCOO confía en que no haya problemas para llegar a acuerdos, en los sectores de cines y el de vinos, cervezas y bebidas alcohólicas. Este último, que caducó a finales del año pasado, afecta a unos 245 trabajadores, principalmente de bodegas vitivinícolas de la provincia. También está en negociación el convenio de pompas fúnebres, con unos sesenta trabajadores zamoranos afectados.

Freigel y Siro

Al margen de los convenios sectoriales provinciales, también están en marcha las negociaciones de convenios de empresa con un importante número de trabajadores, como los de Freigel y Siro. Además, se ha llegado a un acuerdo, ya firmado, en el convenio de Lácteas Castellano Leonesas, la quesería de Fresno de la Ribera; y recientemente se ha suscrito y está a falta de su publicación el acuerdo en Dornier, la concesionaria de la ORA en Zamora.

Todos esos convenios suscritos o en negociaciones que siguen en marcha con visos de acuerdo chocan frontalmente con la situación de las panaderías. Al respecto, el responsable de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luis Castro, comenta que el acuerdo en ese sector, que afecta a cerca de medio millar de trabajadores en la provincia, está caducado desde el 31 de diciembre de 2022 y resulta "muy complicado llegar a acuerdos con la patronal". De hecho, entre el propio empresariado del sector, algunos propietarios de panaderías piensan de una manera y otros de otra y así es complicado negociar, lamenta el sindicalista.