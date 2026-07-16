Comerciantes del entorno del Mercado de Abastos de Zamora estallan por su situación e inician una recogida de firmas: "Necesitamos tu apoyo"

Comerciantes y hosteleros del entorno del Mercado de Abastos de Zamora, del que se acomete la mayor remodelación del edificio en lo que va de siglo XXI, han emprendido una recogida de firmas para reclamar el apoyo de la ciudadanía y exigir la reanudación "inmediata" de los trabajos, paralizados desde hace cinco meses por un modificado de proyecto. Entre otras medidas, exigen compensaciones por los trastornos que les causan los trabajos.

"Los comerciantes del entorno del Mercado de Abastos necesitamos tu apoyo". Con ese reclamo encabezan una hoja de recogida de rúbricas en la que explican que la iniciativa nace de los establecimientos de la zona que siguen abiertos y recuerdan que detrás de las vallas que rodean el edificio de la época del modernismo y el eclecticismo de Segundo Viloria hay familias.

"Muchos de nuestros negocios llevan más de 30 años formando parte de esta ciudad", han subrayado los promotores de la recogida de firmas, entre los que se encuentra el asador de pollos de la plaza del Mercado.

En el escrito de recopilación de firmas se hace alusión también a otros negocios asentados en la zona desde hace décadas, como bares, churrerías y pequeños comercios familiares que han dado "servicio a vecinos y visitantes" y han generado "empleo para numerosas familias".

En juego, la supervivencia de comercios

Han recordado que se han mostrado comprensivos siempre con que unas obras pueden ocasionar molestias y han intentado adaptarse a ellas, pero "la situación actual ha dejado de ser una molestia para convertirse en un grave problema para nuestra supervivencia". También han denunciado que los trabajos permanecen paralizados desde hace meses, mientras "las vallas continúan ocultando nuestros establecimientos, no podemos instalar terrazas, el entorno presenta una imagen de abandono y seguimos sufriendo importantes pérdidas económicas".

Si la situación se mantiene, han advertido, está en peligro el mantenimiento de los negocios abiertos.

Por todo ello, han solicitado la reanudación inmediata de las obras o una explicación pública y un calendario de ejecución; la retirada o reubicación de las vallas de obra mientras estén detenidas si lo permite la seguridad; la limpieza y el mantenimiento adecuados del entorno; medidas que permitan recuperar parte de la actividad, como terrazas y otras alternativas; y ayudas económicas o medidas compensatorias para los comerciantes afectados.

"No pedimos privilegios, pedimos seguir trabajando", han concluido en una recogida de firmas en la que han subrayado que las rúbricas que recojan son "un apoyo al comercio local, al empleo y al futuro de esta zona".