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El cine de verano llega los lunes a la plaza de la Catedral

El ciclo, organizado por la Concejalía de Juventud, arranca este 20 de julio con “Robot salvaje”

Cine de verano

Cine de verano / Archivo

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La plaza de la Catedral será un año más el escenario del ciclo de cine de verano, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora. Se trata de una de las actividades más esperadas dentro del programa Verano Joven, que se ha programado para las noches de los lunes de julio y agosto.

Para la edición de 2026, el ciclo se compone de seis largometrajes, dirigidos a un público familiar, que podrá disfrutar de aventuras épicas de personajes como Sonic, Paddington o el Pato Lucas y Porky Pig. Todas las películas se podrán ver a partir de las 22.30 horas.

Inicio el 20 de julio

Las proyecciones comenzarán el lunes 20 con la película “Robot Salvaje”, film de animación dirigido por Chris Sanders.

Julio 20 Robot Salvaje

Julio 20 Robot Salvaje / Cedida

El segundo pase del ciclo, el día 27, será la adaptación de “Cómo entrenar a tu dragón”, protagonizada por Masont Thames y Gerard Butler.

Julio 27 Como entrenar a tu dragón

Julio 27 Como entrenar a tu dragón / Cedida

Ya el 3 de agosto se podrá ver un clásico del cine infantil como es el oso Paddington, que en esta ocasión narra su aventura en la selva amazónica, con la película “Paddington. Aventura en la selva”.

Agosto 3 Panddington aventura en la selva

Agosto 3 Panddington aventura en la selva / Cedida

El día 10 de agosto está programada la tercera de las películas de la saga del protagonista de videojuegos Sonic.

Agosto 10 Sonic 3

Agosto 10 Sonic 3 / Cedida

El 17 de agosto, los protagonistas serán el Pato Lucas y Porky Pig, en una aventura que llevará a los dos personajes a salvar la tierra de un plan alienígena para controlar el mundo con “El día que la Tierra explotó”.

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Agosto 17 El día que la tierra exploto

Agosto 17 El día que la tierra exploto / Cedida

Para cerrar el ciclo, el día 24 de agosto se proyectará la película “Harold y el lápiz mágico” que transportará al público a un mundo lleno de imaginación y posibilidades.

Agosto 24 Harold y el lápiz mágico

Agosto 24 Harold y el lápiz mágico / Cedida

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