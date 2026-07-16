Cerca de 1.100 zamoranos, pendientes de examinarse del carnet de conducir: las autoescuelas dicen "basta" ante la falta de examinadores

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora ha mantenido una reunión con representantes del Partido Popular para trasladar la grave situación que atraviesa la provincia como consecuencia de la insuficiente capacidad para realizar exámenes de conducir y reclamar que esta problemática sea trasladada al Gobierno de España con el fin de que se adopten medidas urgentes.

Durante el encuentro, la Asociación explicó que la falta de examinadores es un problema de ámbito nacional, aunque advirtió de que Zamora atraviesa una situación especialmente preocupante. En la actualidad, cerca de 1.100 alumnos permanecen a la espera de poder realizar el examen práctico de circulación, una cifra que pone de manifiesto el importante colapso existente.

Según los datos analizados por la Asociación, si desde este momento no se incorporara ningún alumno más al sistema, serían necesarios aproximadamente tres meses para examinar a todos los aspirantes pendientes con la capacidad actual de examen. La Asociación recordó que estos retrasos afectan tanto a las autoescuelas como a cientos de ciudadanos que necesitan el permiso de conducir para acceder a un empleo, continuar con sus estudios o desarrollar su actividad diaria.

La Asociación quiso dejar claro que no solicita un trato de favor para Zamora, sino que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico doten a la provincia de los recursos humanos necesarios para atender la demanda existente. El informe elaborado por la Asociación evidencia que la capacidad de examen continúa siendo insuficiente y que, de no adoptarse medidas estructurales, la situación podría agravarse durante los próximos meses.

Asimismo, se trasladó que la capacidad real del servicio resulta inferior a la prevista debido a diferentes factores organizativos y de personal.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora también quiere reconocer el trabajo que se está realizando desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora. Según ha podido conocer la Asociación, desde la propia Jefatura se están estudiando e impulsando distintas medidas organizativas para tratar de paliar, dentro de sus posibilidades, la complicada situación derivada del periodo estival. Sin embargo, estas actuaciones no pueden resolver por sí solas un problema estructural cuya solución depende de un refuerzo de medios humanos por parte de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio del Interior.

La Asociación agradece la atención y la disposición mostradas por el Partido Popular para conocer esta realidad y trasladar la reivindicación al ámbito nacional. En los próximos días continuará su ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas con representación nacional, incluyendo una reunión con representantes del Partido Socialista.

La Asociación considera que esta reivindicación debe situarse al margen de cualquier confrontación política. El objetivo es sumar apoyos para lograr una solución que garantice un servicio público eficaz y unos plazos razonables para todos los ciudadanos de la provincia.

Las autoescuelas de Zamora reiteran que ha llegado el momento de adoptar soluciones definitivas. Los ciudadanos de la provincia no pueden seguir soportando demoras que comprometen su futuro personal y profesional por la falta de recursos destinados al servicio de exámenes de conducir.