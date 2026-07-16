Caja Rural responde a la Cámara de Comercio de Zamora: "Las relaciones están rotas desde hace cuatro años, ha habido comportamientos financieros amorales"

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha roto el silencio de la entidad sobre las discrepancias que mantiene con la actual presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y servicios de Zamora y ha admitido que las relaciones están "rotas desde hace cuatro o cinco años". Al respecto, Narciso Prieto ha lamentado que haya habido "comportamientos financieros amorales" y ha subrayado que la cooperativa de crédito sigue "absolutamente comprometida con Zamora".

Al ser preguntado este jueves por los periodistas por las declaraciones realizadas por el presidente de la Cámara, Enrique Oliveira, que tras su reelección aseguró que había buena sintonía con la entidad, y sobre si esas palabras de Oliveira significaban que Caja Rural volvía a contar con representación en el órgano cameral, el Dircom de Caja Rural de Zamora ha respondido que las palabras tienen que ir acompañadas de hechos y estos deben corroborar lo manifestado. "Hay que recordar, porque hay poca memoria, que desde hace cinco o cuatro años, las relaciones institucionales entre Caja Rural de Zamora, la Cámara de Comercio presidida por Enrique Oliveira, la CEOE-Cepyme y Azeco están rotas", ha desvelado.

Al respecto, ha explicado que Caja Rural fue excluida de la Cámara de Comercio cuando antes había sido representante cameral en representación de CEOE. A ese primer desplante se sumó que en el seno de la asociación para el desarrollo Zamora10 que el director general de Caja Rural, Cipriano García, tuvo que dimitir de la presidencia de Zamora "porque quisieron echar a los queseros de Eilza de la sede de Zamora10, hay actas que lo corroboran", ha revelado Narciso Prieto. El recordatorio de esas circunstancias lo ha hecho para que se entienda que las "buenas palabras" tienen que ir acompañadas de hechos, "no se puede decir unas cosas y hacer otras". Ha abundado en la cuestión al aludir también a la expulsión de Azehos de Zamora10, una asociación empresarial que estaba pasando un mal momento, había que colaborar con ella y no expulsarla, y fue expulsada también, se marcharon antes de expulsarla, pero fueron expulsados", ha detallado.

A esos episodios ocurridos durante los cinco últimos años se suman comportamientos que "no han sido de buena vecindad" y que incluso han llegado a ser "financieros amorales". Por todo ello, ha restado credibilidad a Enrique Oliveira cuando ha hablado de que había buena sintonía porque "lo que uno hace todos los días tiene que corroborar lo que uno dice" y "todos los empresarios de Zamora saben lo que ha pasado aquí en los últimos cinco años".

"No es la situación más idónea"

Ha admitido que el hecho de que lleven cuatro o cinco años sin relaciones institucionales "es evidente que no es la mejor situación, ni la más idónea, ni para Zamora, ni para los empresarios" de la provincia, pero ese panorama puede seguir así otros cincuenta años porque "la vida sigue y cada uno lleva su camino y toma sus decisiones, pero, repito, la verdad es que las conductas y los comportamientos no han sido los más adecuados", ha añadido a su reflexión Narciso Prieto. Igualmente, ha reconocido que hasta ahora desde Caja Rural de Zamora siempre han guardado silencio porque "entendemos que hay que intentar aunar y consensuar".

Ha insistido además en que "las grandes proclamas quedan muy bonitas", pero deberían ir acompañadas de hechos en el día a día y lo que ha pasado es que "no ha habido el comportamiento que debería haber habido" con caja Rural de Zamora, por lo que las relaciones institucionales están rotas.

"Quizá hace falta un poco más de humildad y menos soberbia, y decir que todos en la vida nos hemos equivocado muchas veces y sabemos pedir perdón y pedir disculpas para entablar nuevas rutas y nuevos caminos", ha reflexionado el Dircom de Caja Rural de Zamora, que ha admitido que eso no ha sucedido en estos últimos años y "por eso estamos cada uno donde estamos".

Ha criticado además que se hagan "proclamas" que den "la sensación de que Caja Rural no quiere colaborar" cuando en realidad la cooperativa de crédito zamorana está "absolutamente comprometida con Zamora, en todo lo que acontece desde hace ya muchos años", por lo que "no se ha merecido el comportamiento institucional que se ha tenido con ella".

Ha pedido por ello que no se lancen sospechas y cada uno sea responsable de las decisiones que toma y ha insistido en que ha habido "comportamientos financieros, institucionales, con una carga de amoralidad, bajo nuestra óptica, muy importante", ha concluido.