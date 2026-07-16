Arrancan los dos meses de espectáculo del Verano Cultural de Zamora: novedades y actividades culturales que repiten

El Verano Cultural comienza oficialmente este jueves con la primera sesión de Cuentos Eróticos en el patio del Museo Pedagógico de los jardines del Castillo y se prolongará durante dos meses, hasta el 18 de septiembre, en un programa que incluye variedad de espectáculos y que, junto a las propuestas culturales de éxito de otros años, incorpora también novedades.

En total, se han programado a lo largo de dos meses todo tipo de funciones, desde teatro (tanto en formato clásico como en miniatura) a conciertos de distintos estilos musicales, magia, mentalismo, circo de calle, visitas al románico, una observación astronómica o, como una de las novedades, pícnics vespertinos en las aceñas de Cabañales, con cuentacuentos o talleres de artesanía.

El programa lo ha presentado la concejala de Cultural del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, que ha resaltado que las actividades son "muy demandadas" por los zamoranos y a la vez suponen un aliciente para los visitantes que se acercan a al ciudad, que tienen "multitud de actividades" para realizar, la mayoría de ellas después de cenar, cuando ya han pasado las horas de más calor.

Cabezas ha explicado que en la confección de la programación se ha intentado dar gusto a "todo el mundo" con actividades para todos los gustos y franjas de edad y propuestas que van desde el teatro a la narración, la danza, la música de diferentes estilos, la magia, la ópera, actividades para el público adulto y otras para un público familiar.

Consulta aquí la PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL VERANO CULTURAL DE ZAMORA

Programa del Verano Cultural de Zamora de 2026 Programa del Verano Cultural de Zamora de 2026

Algunas de las propuestas son gratuitas y otras de pago y entre ambas ascienden a cerca de un centenar de actuaciones y eventos.

El inicio de las propuestas este jueves se debe a que la primera de las actuaciones del Ciclo del Humor incluido en el Verano Cultural, prevista inicialmente para el pasado martes, se aplazó debido al partido de la Selección Española de fútbol y la función de Dani Fontecha tiene como nueva fecha el martes 4 de agosto.

García Lorca

Una de las novedades será una obra de teatro en el parque de Olivares titulada "Federico, no hay olvido ni sueño, carne viva", un espectáculo de María San Miguel que ha sido premio Ojo Crítico de Teatro 2025 y que se representará en el parque de Olivares el próximo 26 de agosto a las 21.00 horas como homenaje al poeta universal.