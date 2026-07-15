La UNED de Zamora incorpora el nuevo grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial

La UNED de Zamora contará a partir de este próximo curso con unos nuevos estudios. Se trata del grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial, cuyos dos primeros cursos ya estarán en marcha a partir de octubre. El resto de la carrera se irán implementando en sucesivos cursos, hasta disponer del grado completo, cuatro años, en el curso 2028-2029.

El interés por estos estudios ya se está dejando ver con matriculaciones que “van a buen ritmo”, según señaló en la presentación de estos estudios director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Pastor, quien precisó que la importancia de este grado no estaba solo en lo que significaba respecto al aumento de la oferta formativa de esta universidad, en el que ha trabajado varios años “para que esta formación esté totalmente perfilada”, sino que también en el hecho de que su objetivo se centra en “de formar a los profesionales que no solo entiendan la IA, sino que la construyan”, incidió sobre unos conocimientos “que cada vez serán más necesarios”.

Cuatro años y 240 créditos

Su compañero Rafael Martínez, coordinador de este grado, desgranó los detalles de este nuevo grado de cuatro años y 240 créditos. El primer curso, dividido en dos semestres, se estudiarán asignaturas como cálculo, álgebra, fundamentos de programación o estadística. En el segundo, las materias se centrarán en estructuras de datos, modelado estadístico, modelos probabilistas, sistemas lógicos o ingeniería de software, entre otras.

Presentación del nuevo grado de la UNED. / Lucas Anta

“Existe una alta demanda laboral en este sector, que irá creciendo con el paso de los años”, aseguró Martínez, quien recordó que desde la UNED se lleva trabajando treinta años en inteligencia artificial, con un departamento propio. “Somos pioneros en investigación sobre la IA”, remarcó. Además de un previsible aumento de la oferta de trabajo en este sector, otras bondades para elegir esta formación radican en el enfoque vinculado a la ingeniería, para que los alumnos no solo aprendan teoría, sino que puedan construir y desplegar sistemas de IA reales. A esto se suma el impacto real que tendrá su trabajo en soluciones en áreas tan variadas como la salud, las finanzas, la robótica o el medio ambiente, además de contar una metodología de la UNED, que permite poder estudiar de manera adaptativa a la situación laboral y familiar de cada alumno.

En este sentido, se dispondrá de materiales didácticos de alta calidad, guías y unidades propias, recursos multimedia, tutorías presenciales y clases virtuales, grabaciones disponibles y una comunicación continua con el equipo docente.

Oferta laboral

Las salidas profesionales pasan por ingeniero de machine learning, científico de datos, arquitecto de IA, especialista en el procesamiento del lenguaje natural, experto en visión artificial o consultor de seguridad y ética en la IA, garantizando que todos los sistemas sean seguros, transparentes y conformes a la ley.

Matemáticas, programación, ingeniería del conocimiento, seguridad de la información, robótica autónoma o gestión de proyectos son algunos de los campos donde se centrarán las asignaturas de un grado que está especialmente pensado para aquellas personas con curiosidad sobre cómo funcionan los sistemas inteligentes, apasionadas por las matemáticas y la programación, con deseo de trabajar en un sector tecnológico innovador e interesado por el impacto social y ético de la tecnología.

Mucha demanda

Desde la junta rectora de la UNED de Zamora, su presidente, Víctor López de la Parte, representante de la Diputación Provincial, aplaudió la incorporación de este nuevo grado “que esperamos que sea muy demandado por los zamoranos y estudiantes de otras ciudades, sobre todo por la importancia de la IA en la actualidad, no solo para las empresas y las administraciones públicas, sino porque está cambiando el mundo”, aseguró. La calidad de los profesores también es otra característica que, según López de la Parte, asegurarán el éxito de este grado, en el que se podrá matricular hasta el próximo 21 de octubre.