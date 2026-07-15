La premonición sobre España en el Mundial de Larry Shy, el influencer americano enamorado de Zamora

Zamora vuelve a colocarse en el mapa internacional de la mano de todo un personaje de las redes sociales. Se trata de Larry Shy, el americano obsesionado con España que, tras descubrir Zamora, se ha convertido en casi un embajador de la ciudad, pero también de su equipo, el Zamora CF. Prueba de ello es el pantalón que luce en uno de sus últimos vídeo, una especie de reel premonitorio donde el hombre ensayaba el triunfo de España frente a Francia la noche antes del gran encuentro: "Gooooool, olé, de puta madre", gritaba mientras su mujer suspiraba: "No eres el mismo desde que volvimos de España".

El influencer y emprendedor estadounidense practicaba en su casa "para cuando le pateemos el culo a Francia", lo que pone a prueba que, lejos de gafar el partido, parecía tener una bola de cristal con la que adivinar el futuro.

De visita por la ciudad

Larry Shy no solo habla de Zamora sino que también la ha visitado. Lo hizo hace unos días cuando acudió a la tienda del Zamora CF para comprarse parte de la equipación del equipo rojiblanco, en concreto, la camiseta verde de portero que lució en sus redes sociales animando a todo el mundo con su peculiar energía a visitar la ciudad. Eso sí, siempre en inglés americano.