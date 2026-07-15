Peña Trevinca accesible: cambia el proyecto de las escaleras para incluir una rampa para personas con movilidad reducida, con carritos de bebé o de la compra

El Ayuntamiento de Zamora trabaja en la redacción de un nuevo proyecto que permitirá transformar el acceso de Peña Trevinca en un itinerario plenamente accesible, sustituyendo la actuación inicialmente prevista de escaleras por una solución que garantizará el uso de este espacio por parte de toda la ciudadanía, con independencia de su edad o movilidad, según ha informado el Consistorio zamorano en un comunicado.

La modificación ha sido comunicada este miércoles a todos los grupos municipales en la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, donde se ha explicado el estado de la actuación y los pasos que se seguirán a partir de este momento.

El nuevo proyecto incorpora como novedad una rampa accesible que eliminará las barreras arquitectónicas existentes y permitirá conectar ambos niveles mediante un recorrido adaptado. Eso supone que pondrán utilizarlo sin problemas tanto las personas que van en silla de ruedas como las que tienen otros problemas de movilidad, personas mayores, las que llevan carritos de bebé o incluso las que suben o bajar con el carrito de la compra.

Para ello, el Ayuntamiento destinará 150.000 euros adicionales sobre la inversión contemplada en el proyecto anterior, "reforzando el compromiso municipal con una ciudad más accesible e inclusiva", han detallado fuentes municipales.

Resolución del contrato tras la demolición de las escaleras

La ejecución del nuevo proyecto hace necesaria la resolución del contrato anterior, una vez realizados los trabajos previos de demolición de las escaleras existentes, al tratarse de una actuación sustancialmente distinta de la proyectada en un primer momento.

Desde la Concejalía de Obras se considera que esta modificación supone "una oportunidad para ofrecer una solución definitiva y mejorada, que no solo renovará este espacio, sino que lo hará accesible para todas las personas", respondiendo a los criterios actuales de accesibilidad universal que deben presidir las actuaciones en los espacios públicos.

El Ayuntamiento continuará trabajando para que la nueva actuación pueda licitarse en el de menor plazo posible, con el objetivo de que Peña Trevinca, disponga de "una infraestructura moderna, integrada en el entorno y diseñada para el uso de todos los vecinos".