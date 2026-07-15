El nuevo campamento zamorano de Monte la Reina diseña la red de climatización mediante geotermia

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para el proyecto de construcción de central térmica basada en fuentes renovables (geotermia) al acuartelamiento Monte la Reina en la plaza militar de Toro a la empresa Ghenova Ingeniería, por 120.000 euros.

El diseño de la red de climatización alcanza todas las zonas habitadas del campamento, es decir, prácticamente la totalidad del espacio excepto las zonas de aparcamiento, actividad deportiva al aire libre, tinglados y zonas de maniobras.

El objeto del proyecto es la construcción de una central térmica basada en energías renovables y una red de calor capaz de dar servicio de climatización y producción de agua caliente sanitaria «ACS» a los edificios conectados. El alcance del proyecto a desarrollar comprenderá la central térmica con todos sus equipos asociados, el campo de captación geotérmico y el diseño de las subestaciones de intercambio de los edificios conectados a la red de calor.

El Ejército indica que para la redacción del proyecto deberán realizarse todos los trabajos previos de diagnóstico de la situación actual, los necesarios para la selección y definición de la solución constructiva a desarrollar y la elaboración de los documentos que lo componen: Memoria y sus anejos, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto.

En la documentación facilitada por Defensa se asegura que "existen estudios preliminares de las condiciones térmicas del terreno", que se facilitarán a la empresa consultora, que no obstante, tendrá que verificar la exactitud del contenido de los documentos a la realidad.

Sistema de generación térmica

El sistema de generación térmica se realizará mediante bombas de calor que darán servicio a los edificios conectados a la red de distribución. Los equipos se ubicarán en una nave. La climatización de los edificios se producirá mediante bombas de calor geotérmicas reversibles, las cuales tendrán la capacidad de emitir o disipar la energía necesaria para la calefacción y la refrigeración. Las bombas deberán de tener capacidad de modulación para ajustarse a la demanda térmica del sistema.

La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante bombas de calor que permitan elevar la temperatura de impulsión hasta el objetivo deseado. Este sistema también deberá de contar con depósito de inercia capaces de acumular energía en periodos de baja demanda y minimizando así el número de paradas y arranques innecesarios de las bombas y fomentando un funcionamiento más estable.

La extracción/evacuación de calor se realizará con el terreno mediante sondas geotérmicas verticales. En caso de inviabilidad técnica por agotamiento térmico de los terrenos, se podrán combinar con bombas de calor aire/agua. Las características técnicas de la red de calor, así como su trazado definitivo se encuentran en proceso de definición.

El esquema de distribución previsto constará de una red de cuatro tubos: Dos vías para el circuito primario de climatización y dos para el circuito primario de producción de agua caliente sanitaria. Estos transmitirán el fluido portador de calor desde el punto de generación hasta las estaciones de intercambio situados en los edificios. Según las demandas de cada edificio, podrá darse la posibilidad de que algunos no se conecten al circuito de producción de agua caliente, satisfaciendo la demanda por otros medios.

Refrigeración y calefacción

Las temperaturas de impulsión del circuito de climatización serán de 18º grados en modo refrigeración y 50º grados en modo de calefacción, y de 85 grados para el circuito primario de agua caliente sanitaria.

Se establecerá un campo de captaciones geotérmicas verticales asociados a la central térmica y situado en sus inmediaciones. El Ejército exige al adjudicatario al menos dos test de respuesta térmica, a fin de medir las características térmicas del terreno en la zona de implementación de los pozos de sondeo.

La empresa deberá hacer el cálculo de la demanda energética de los edificios asociados a la red de calor, con un coeficiente de mayoración del 30% a la potencia de diseño, para poder acometer futuras ampliaciones.

Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año para los puntos de suministro, de acuerdo con su uso y temporada de utilización, proporcionando todo el caudal necesario demandado. En el caso de vestuarios, se tendrá en cuenta un coeficiente de simultaneidad de uno para la demanda en duchas, debido a la particularidad en el uso de las instalaciones por los usuarios.

Se diseñará una nueva edificación para albergar los equipos relacionados con la instalación (bombas de calor, bombas de impulsión, valvulería, colectores…). En su diseño, debe priorizarse la integración arquitectónica en el entorno y la idoneidad para el uso requerido.

Se implementará un sistema de bucle cerrado para la automatización, supervisión y control del funcionamiento de la central. Este sistema deberá permitir conocer los parámetros de funcionamiento en tiempo real, el registro, y poder actuar sobre los diferentes elementos permitiendo así la maniobra de forma remota.

Se diseñarán las subestaciones de intercambio térmico de los edificios asociados a la red de calor para su integración, que estarán conformadas por intercambiadores de calor, valvulería y aparatos de medida de caudal y energía.

Y se implementará un sistema que permita la gestión centralizada de los sistemas y equipos vinculados al edificio de la central térmica de forma centralizada desde un tercer edificio.