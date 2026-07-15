Jóvenes de Zamora plasman el pensamiento feminista en las calles

En torno a sesenta jóvenes y adolescentes han participado en los programas de educación de calle con diferentes actividades plásticas para concienciar sobre la situación de la mujer en la sociedad actual. La acción más reciente ha sido plasmar en el asfalto de Los Bloques reflexiones y frases de mujeres ilustres para sensibilizar sobre la igualdad real.

El Ayuntamiento de Zamora ha hecho balance de la campaña de intervención social, arte urbano y educación en igualdad impulsada a través del Programa Feminismo y Educación de Calle. El proyecto ha conseguido movilizar activamente a unos sesenta jóvenes que han participado en las acciones propuestas, visibilizando la lucha feminista y promoviendo el debate comunitario sobre la igualdad real entre hombres y mujeres.

Acción de calle en Los Bloques / Cedida

En esta iniciativa está implicado el Ayuntamiento con el Centro Menesiano de Zamora, Cruz Roja Española y el Movimiento Feminista "Libres e Iguales", así como el tejido asociativo vecinal de la ciudad.

En el acto de presentación del balance de las actividades desarrolladas han intervenido la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, Justino Santiago, director del Centro Menesiano Zamora Joven, Rosa Illera, coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, Lola Estévez, portavoz de la asociación feminista "Libres e Iguales", y dos de las jóvenes participantes en este proyecto, Nolieth Castro y María Castillo.

Educación de calle: Hacer comunidad y dignificar el sector

Durante la comparecencia, los intervinientes han reivindicado el Programa de Educación de Calle como una herramienta fundamental para "hacer comunidad" y fomentar la convivencia mediante la resolución positiva de conflictos, la inclusión e integración.

Asimismo, los responsables han puesto sobre la mesa el compromiso institucional de dignificar la figura de los educadores de calle a través del nuevo Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social. Los educadores, a los que se han calificado como "el alma del proyecto", son los profesionales encargados de descender al barrio, pisar realidades complejas de primera mano y trabajar frente a la vulnerabilidad de niños y adolescentes, señaló Auxi Fernández.

Frases en el asfalto / Cedida

La campaña de sensibilización y activismo urbano se ha estructurado en dos acciones colectivas diseñadas y elaboradas por los propios jóvenes.

La primera, celebrada con anterioridad bajo el título "Cadenas cotidianas" se celebró en el entorno de la avenida de las Tres Cruces. Fue la acción inaugural realizada en los jardines de la confluencia entre calle Víctor Gallego y avenida de las Tres Cruces, donde se diseñó y montó una estructura artística con letras de madera pintadas con la palabra "libre", acompañada de una simbólica cadena para reflexionar sobre los techos de cristal y las opresiones invisibles que sufren las mujeres diariamente.

La segunda ha sido "Frases con historia", desarrollada en Los Bloques. En esta acción, realizada el pasado lunes por la noche, un total de 34 jóvenes y adolescentes del programa, con el apoyo y escolta de la Policía Local de Zamora, recorrieron el barrio de Los Bloques pintando junto a los pasos de peatones citas célebres de grandes mujeres de la historia que previamente habían analizado en sus respectivos talleres formativos.

Ante los resultados cosechados, se ha anunciado que el próximo mes de septiembre se replicará esta misma acción comunitaria de pintado de frases feministas en los pasos de peatones del barrio de Tres Cruces.