Sí, habrá pantalla gigante en la Plaza Mayor de Zamora para que puedas ver a España en la final del Mundial 2026

¿Te apetece ver la final del Mundial que disputará España acompañado por más zamoranos? Si es así, cuenta con ello ya que el Ayuntamiento de Zamora habilitará el próximo domingo 19 de julio una gran pantalla en la Plaza Mayor de Zamora para que puedas ver a las 21 horas el partido de fútbol que la Selección Española disputará contra Inglaterra o Argentina, los protagonistas de la semifinal de este miércoles.

Los zamoranos podrán vivir juntos el partido decisivo transformando el corazón de la ciudad en un punto de encuentro para compartir una jornada deportiva histórica y con el deseo de celebrar el segundo éxito de la Selección Española en un Mundial de Fútbol.

Iluminación de monumentos y fuentes

Además, los principales edificios, monumentos y fuentes de Zamora se iluminarán con los colores de la bandera nacional como muestra de apoyo institucional y ciudadano a la selección.

El concejal Pablo Novo invita a todos los zamoranos a sumarse a esta convocatoria para vivir la final “en un ambiente colectivo de fiesta y convivencia” y convertir la noche en una celebración compartida "en la que deseamos que podamos celebrar todos juntos la victoria".

Prepárate para vestirte de rojo y acompañar a España en uno de esos partidos que se disfrutan más cuando lo ves con más gente.

Los jugadores españoles celebran el triunfo sobre Francia. / EFE

España estará en la final del Mundial después de ofrecer una exhibición de fútbol contra una Francia a la que no dejaron brillar, pese a ser la clara favorita del encuentro. En el día de la fiesta nacional de Francia, sus superestrellas actuaron como si, efectivamente, fuera un día no laborable.

La final que jugará España este domingo a las 21 horas tendrá como estadio designado el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York. Una final que, además, tendrá un descanso excepcional de 30 minutos donde la música será protagonista con actuaciones de alto nombre como Shakira, Madonna o Justin Bieber.