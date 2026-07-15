Estreno del parque más futbolero de la ciudad de Zamora...pero jugar a la pelota está prohibido

Se ubica en el barrio de San Frontis, muy cerca de Cabañales y se puede considerar el parque más futbolero de la ciudad de Zamora, porque en parte de los elementos de juego infantil hay motivos alusivos al balompié como dibujos de pelotas de fútbol.

Eso sí, en el interior de ese recinto de ocio infantil está prohibido jugar al fútbol, como advierte el cartel de buen uso del parque existente a la entrada. A cambio, los niños y niñas que quieran demostrar su destreza dando patadas al balón tienen en las inmediaciones una buena zona de césped para practicar ese deporte y soñar ser algún día de la Selección Española mundialista.

El renovado parque infantil que este miércoles por la mañana ha visitado el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha supuesto una inversión de unos 48.000 euros, precio por el que se licitaron unos trabajos que dan un moderno aspecto a la zona de juego infantil situada frente al número 28 de la calle José Regojo.

Sexto parque reformado

Se trata, según ha explicado el edil, de la sexta intervención de carácter integral que se ejecuta en lo que va de mandato en parques infantiles, concluida después de que antes se hubieran acometido otros como el de la Alberca.

Entre otras mejoras, en el parque del que acaba de concluir la remodelación en San Frontis se ha colocado una pérgola con cañizo para dar sombra y frescor, algo que se agradece en verano y que se completa con el arbolado de la zona. "Consideramos que es una muy buena solución para tener sombra", ha declarado el concejal, que ha indicado que bajo esa pérgola se han instalado bancos para generar una nueva zona estancial de la ciudad. Para ello también se ha ejecutado un paseo interior con hormigón impreso.

Parque infantil de la calle José Regojo. / Lucas Anta

También se han instalado nuevos juegos infantiles, se ha renovado todo el arenero del parque y se ha colocado una valla de seguridad. La actuación se completa con una fuente de agua potable que se sitúa en el exterior del recinto del parque y que este mismo miércoles completaban su instalación los operarios municipales del servicio de Parques y Jardines.

Normas de uso

A la entrada del parque, junto a la nueva valla de protección del recinto, se ha instalado un cartel con los teléfonos de emergencias y las normas de uso de la zona de juego infantil, apta para niños de tres a doce años, en la que los pequeños deben estar bajo la supervisión de un adulto y en la que no se puede jugar al fútbol o usar bicicletas, además de estar prohibido fumar y el acceso de perros, según precisa la cartelería.

Tras este parque, las próximas actuaciones, ya adjudicadas, serán las de un parque en la calle Cantón, en el barrio de Pinilla, del que empezarán las obras en las próximas semanas, y diversas intervenciones en el barrio de Rabiche que se harán a partir de agosto y para las que se ha recabado la opinión de la infancia del barrio, al igual que en otras actuaciones del programa "Soñando parques".

De forma paralela, próximamente se presentarán los proyectos de renovación de los parques de la Marina y de Valorio, que ya están redactados y se licitarán a través de la plataforma de contratación del sector público.