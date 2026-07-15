La diputada Elvira Velasco se posiciona como candidata a la Alcaldía de Zamora por el PP

La parlamentaria nacional Elvira Velasco Morillo, con una trayectoria de 18 años ocupando escaños, bien en el Congreso de los Diputados, como en la legislatura actual, o bien en el Senado, se posiciona como candidata del PP a la Alcaldía de Zamora.

Elvira Velasco, ante las fuentes internas del partido que apuntan a ella como aspirante a ser alcaldesa de la ciudad, ha asegurado a este diario que está a disposición del partido, a la espera de lo que decidan los órganos que deben tomar la decisión y "con predisposición total a trabajar donde consideren".

Ha reconocido que el suyo es uno de los nombres que se barajan y se ha mostrado agradecida por ello, aunque ha recalcado que no es ella la que debe tomar esa decisión y si en el partido consideran que debe ser la candidata "ahí estaremos". Ha admitido que valora mucho al PP y ha mostrado su respeto a las decisiones que adopten los órganos internos de la formación, a los que se pone a su disposición.

De hecho, este jueves está previsto que los populares celebren comités electorales en los que se ratificarán las candidaturas a las capitales de provincia de cara a las elecciones de mayo de 2027, entre ellas la de Zamora.

Trayectoria

Velasco, residente en la zona centro de la ciudad, cuenta con una amplia trayectoria como correa de transmisión de la voz de los zamoranos en el Parlamento nacional y también en puestos internos del PP de Zamora, además de haber sido un tiempo asesora de la que fue exministra de Sanidad Dolors Montserrat y haber ocupado puestos de relevancia en la gestión sanitaria, tanto en Zamora como en Salamanca.

Enfermera de profesión, casada, Elvira Velasco Morillo, de 58 años, es portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En el ámbito de la política municipal, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuentesecas, mientras que en cargos electos estatales ha sido diputada nacional entre 2004 y 2008 y desde 2019 a la actualidad. También ha ocupado un escaño en el Senado, en una primera etapa entre 2000 y 2004 y en una segunda entre 2008 y 2011.

Enfermera de profesión

A nivel profesional ha sido directora de Enfermería tanto en el hospital Virgen de la Concha de Zamora como en el complejo hospitalario de Salamanca.

Diplomada y graduada en enfermería, tiene un máster en Derecho Sanitario y otro en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios.

A nivel de partido, Elvira Velasco es la actual secretaria general del PP de Zamora y accedió a ese puesto de número dos en el organigrama provincial del PP de Zamora tras el último congreso provincial del partido en el que se ratificó al senador José María Barrios como presidente del PP de Zamora.

Elvira Velasco, en el Congreso de los Diputados. / Cedida

El nombre de Elvira Velasco como candidata surge después de que inicialmente en el partido barajase también la opción de la procuradora autonómica y portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García Sánchez.

Las elecciones municipales en la capital zamorana se presentan imprevisibles tras el anuncio de Francisco Guarido, el alcalde por IU durante los últimos doce años, de que no va a volver a presentarse de candidato. En su lugar, el cabeza de lista de IU será el concejal Pablo Novo, mientras que la candidatura del PSOE la encabezará el también edil del equipo de Gobierno y primer teniente de alcalde, David Gago. Por el momento, ni Zamora Sí ni Vox, los otros dos partidos que actualmente cuentan con representación en el Ayuntamiento de Zamora, se han pronunciado sobre sus candidatos.