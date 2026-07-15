Las condenas por delitos aumentan un 25% en Zamora en un año

Un total de 1.283 personas fueron condenadas por delitos en Zamora durante el año 2025, frente a las 951 del año anterior. Esto significa que el crecimiento de la delincuencia, 332 casos más, ha sido nada menos que del 25,8%, al menos según lo que refleja este indicador, que no es el único para medir el fenómeno, pero sí es un dato relevante.

Los datos indican también que el fenómeno de la delincuencia es fundamentalmente nacional, mientras que los extranjeros, al menos en Zamora, son delincuentes residuales. Así, de los 1.283 condenados por sentencia firme, 1.150 tienen nacionalidad española y son 340 más que el año precedente. Sin embargo, los ciudadanos de la Unión Europa han recibido 63 condenas, trece menos que el año precedente y los de países del resto de Europa cuatro, frente a tres del año anterior.

Ha habido más condenas de ciudadanos africanos, 22 frente a 12 del año precedente, y estas diez se compensan con las recibidas por ciudadanos americanos, que han bajado de 49 a 39. Cinco asiáticos han sido condenados por delinquir en los tribunales de Zamora, frente a un único ciudadano de estos países el año precedente.

Los condenados por delitos sexuales también crecen, de tres a nueve, en un año.

El prototipo, un hombre de mediana edad

Los datos muestran también que pese a lo que pueda parecer los grupos de edad con más delincuentes condenados son ya bastante maduritos. Entre 41 y 50 años hay 264 y entre 51 y 60 años 215. Son los únicos grupos de edad que superan los 200 delincuentes.

Lo que si funciona es el género, ya que por abrumadora mayoría, entre los condenados ganan los hombres. De 1.283 delincuentes con condena, 1.052 son hombres y 231 mujeres.

Cada persona condenada por algún delito puede serlo a varias penas. De hecho a los 1.283 condenados de Zamora se les han impuesto 2.363 penas, casi dos por delito cometido.

Son mayoritarias las penas de multa, 905, aunque las de prisión conforman el segundo grupo en importancia con 491. La prohibición de aproximarse a la víctima operó en 176 penas, la de comunicarse con ella en 167 y los trabajos en beneficio de la comunidad fueron la opción elegida por el juez en ostros 162 supuestos.

La privación del derecho a tener armas es una pena relativamente frecuente, ya que afectó a 119 zamoranos el pasado año, junto con la de inhabilitación especial para empleo que se aplicó a 95 ciudadanos. El resto de penas fueron 24 y no se produjo ninguna condena que conllevara expulsión del territorio nacional.

Castilla y León

Por su parte, el número de adultos condenados en Castilla y León por sentencia firme se incrementó el pasado año un 3,14% y se situó en 13.203 personas, mientras que en el conjunto de España se registró una caída del 0,2%, hasta los 306.237. Además, el número de delitos subió en la Comunidad un 3,91%, hasta los 20.181, mientras que a nivel nacional se cometieron 461.224, un 1,2% más, según figura una estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la que ha tenido acceso Ical.

Con estos datos, Castilla y León registró en 2025 la tercera tasa más baja de personas adultas condenadas por sentencia firme, con 9,7 casos por cada mil habitantes, solo por detrás de Castilla-La Mancha, que anotó 8,9 condenas, y de Madrid (9,1). En cabeza se situó Ceuta (21,3), Melilla (15,1), Baleares (14,3) y Navarra (13). Con respecto a 2024, la tasa de la Comunidad crece en 0,3 puntos, mientras que en el conjunto de España, que se sitúa en 11,1 casos, se registra un retroceso unas décimas.

Del total de condenados adultos en la Comunidad, 10.636 fueron españoles, lo que supone el 80,55%, mientras que los 2.567 restantes fueron extranjeros. Por sexo, la mayoría de condenados fueron hombres, el 78,41% con 10.353 del total, mientras que se contabilizaron 2.850 condenas sobre mujeres.

Por tipo de delito, 6.887 fueron contra el patrimonio. De estos 3.408 fueron hurtos y 874 robos, de los que 621 fueron con fuerza. Además, se contabilizaron 3.444 condenas por lesiones, 4.239 contra la seguridad vial y 372 por tráfico de drogas. Cabe destacar el incremento experimentado por los delitos de carácter sexual, un 20,85 por ciento, que ascendieron a 226.

Según la misma estadística, 842 menores fueron condenados en Castilla y León, cuatro más que en 2024. Del total de condenados, 714 fueron de nacionalidad española, el 84,79% del total, mientras que los 128 restantes proceden del extranjero. Por sexos, el 75,41% (635), fueron hombres, mientras que el resto, 207, fueron mujeres. Entre los menores hubo 24 condenados por delitos sexuales, uno más que en el año anterior.