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Arranca el traslado de la Policía Municipal de Zamora al antiguo Banco de España: así es la mudanza

Operarios llevan a cabo la migración y esta semana el mobiliario del despacho del jefe del cuerpo, Crisanto Vicente, es llevado a la nueva comisaría del barrio de La Candelaria

Arranca la mudanza a la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora

Arranca la mudanza a la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora

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Traslado de mobiliario del despacho del jefe de la Policía Municipal de Zamora a la nueva comisaría del antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey / J. N. / LZA

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Alberto Ferreras

Zamora

El traslado a la nueva sede de la comisaría de la Policía Municipal, en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey, ha comenzado. En los últimos días, operarios contratados para hacer la mudanza de los elementos que requieren llevarse a las nuevas dependencias han comenzado la migración. Lo han hecho, además, empezando por el despacho del jefe del cuerpo policial, Crisanto Vicente, que este martes se quedaba sin mesa y sin algunos armarios que eran llevados al futuro emplazamiento de la comisaría.

También viajan hasta el barrio de la Candelaria archivadores y otra documentación que requiere ser llevada al edificio del barrio de La Candelaria. Sin embargo, la mayor parte del mobiliario no será necesario reubicarlo, ya que casi todo el equipamiento de la comisaría de la plaza de Cristo Rey será de estreno, como ocurre con las taquillas y los nuevos vestuarios de los agentes de la Policía Municipal.

El traslado se hace poco a poco, sin fijarse aún el Ayuntamiento una fecha exacta para comenzar a funcionar la nueva comisaría y sin anunciar plazos por si luego no se cumplen, aunque parece evidente que la nueva sede estará operativa en no muchas semanas. Se aprovechará así la menor carga de trabajo de la época estival para que la mudanza afecte lo menos posible al trabajo de los agentes y las gestiones ordinarias de la comisaría.

Desconexión de la red SARA

Uno de los puntos críticos del cambio de ubicación es el referido al sistema de comunicaciones de la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). A través de ella entran, por ejemplo, las llamadas del 1-1-2 o el sistema de cámaras de control del tráfico en la ciudad y que funcione correctamente es indispensable para que pueda entrar en servicio la comisaría del Antiguo Banco de España.

Por ello, está previsto que durante dos o tres días, el sistema de comunicaciones pueda probarse y funcionar a la vez en ambos emplazamientos y, una vez comprobado que no existe ningún problema en la plaza de Cristo Rey, ya desconectar el de la Plaza Mayor y hacer oficial el traslado.

El concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica del Consistorio zamorano, David Gago, ha explicado que la mudanza de la comisaría se está realizando "como en una gran casa, que tiene cosas más fáciles de transportar y otras más complicadas, grandes y pequeñas cuestiones". Por ello, se está empezado a mover "de momento, todo lo que no es básico".

El nuevo mobiliario y el equipamiento de estreno se ha recibido ya al completo en el edificio de la plaza de Cristo Rey, hasta donde también ha llegado algún mobiliario reaprovechable de la actual comisaría, como el del jefe policial. Las nuevas pantallas de control y seguridad del tráfico ya están también todas instaladas y listas para el día que tengan que entrar en funcionamiento en el nuevo centro de gestión del tráfico de la plaza de Cristo Rey. Ese centro supondrá una mejora ostensible respecto al actual, ya que triplicará el espacio disponible y dará un mayor confort a un área clave que requiere la presencia continua de una persona para visionar las imágenes.

Convivencia de los dos cuarteles "muy pocos días"

Aunque el cambio de emplazamiento será "inminente", este no resulta fácil, ya que "no es una tienda, que coges los muebles y los pones en otro lado, sino la mudanza de 120 funcionarios que se dedican a la seguridad y al control del tráfico", ha declarado David Gago, que ha advertido que hasta que no esté todo al cien por ciento en la nueva comisaría de la plaza de Cristo Rey no se van a apagar para siempre, simbólicamente, las luces del cuartel de la Plaza Mayor. Ambas dependencias policiales convivirán "muy pocos días" haciéndolo uno a baja actividad y el otro a pleno rendimiento hasta el cambio definitivo.

El traslado dejará además de forma indirecta una nueva visión de la Plaza Mayor, ya que ahora los vehículos policiales que están de servicio y tienen que acercarse a la comisaría aparcan frente a ella y en el futuro la estampa del ágora de la ciudad estará libre de vehículos a motor.

Noticias relacionadas y más

El cambio de ubicación dará vía libre al futuro uso del Ayuntamiento viejo de la Plaza Mayor, que será eminentemente cultural y turístico, al situarse en él el Museo Baltasar Lobo.

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