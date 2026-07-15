Aprendizaje "inmersivo" en Zamora: estudiantes universitarios recrean la batalla de Trafalgar para escolares

En las últimas semanas de curso se ha podido ver por los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Viriato de Zamora a Cosme Damián de Churruca, Horatio Nelson o el mismísimo Napoleón, acompañados por doña Francisca de Cisniega y su marido don Alonso Gutiérrez, todos guiados por Benito Pérez Galdós. Un imaginario viaje al pasado para recrear la batalla de Trafalgar, narrada en el primer libro de “Episodios Nacionales”, del afamado autor canario.

Una forma original de enseñar la historia a los alumnos de Primaria que convierte a los estudiantes de Educación en actores, guionistas, escenógrafos o sastres. Ellos mismos se elaboran su vestuario, construyen el escenario e idean los diálogos, además de elaborar las actividades didácticas para que los visitantes aprendan sobre este momento de la historia de España de una forma diferente.

Desde Egipto hasta doña Urraca

Son varios ya los cursos que se lleva desarrollando este original proyecto de aprendizaje y servicio desde la facultad zamorana, bajo la tutela del profesor Cristo José de León, del área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Sus anteriores alumnos han recreado desde el descubrimiento de América hasta el antiguo Egipto o la Zamora de doña Urraca. Se trata de un proyecto intenso de los estudiantes de 3º de Educación Primaria que comienza a prepararse en febrero y que va tomando forma hasta su estreno con los alumnos visitantes a finales de curso.

Los alumnos del Sagrado Corazón de Jesús, atentos a la obra de teatro. / Victor Garrido

“Es la primera vez que ellos organizan el control del tiempo, planifican el temario, se encargan de toda la organización y ponen todo en marcha”, resume De León, sobre un grupo de 90 alumnos que se han dividido en 17 grupos de trabajo para repartir tareas. “Así también han aprendido a trabajar en equipo y a confiar en los secretarios, en quienes han delegado para que tomen las decisiones del proyecto”, añade el profesor, quien destaca de esta manera de trabajar un aprendizaje sobre la forma en la que funciona una democracia.

Este curso, han podido disfrutar de esta experiencia didáctica y totalmente inmersiva los estudiantes de 6º de Primaria de La Viña y Sagrado Corazón de Jesús-Amor de Dios. Recibidos por el propio Galdós en el hall de la facultad, el autor los acompaña hasta el aula que funciona como una máquina del tiempo, adentrándolos en el Cádiz de 1805.

Los estudiantes de Educación Primaria, atentos a cómo funciona el proyecto. / Victor Garrido

Para meterlos todavía más en la historia, los dividen en tres grupos: franceses, españoles e ingleses, quienes tienen que superar diferentes pruebas guiados por un mapa para encontrar el codiciado tesoro, después de ver una pequeña recreación de parte de la novela que inspira este proyecto, donde, aparte de la propia historia, también se aprende sobre otros temas más actuales, como la emigración o incluso las noticias falsas.

Educación Imaginativa

Para este proyecto, además, utilizan una metodología bastante novedosa en España, denominada Educación Imaginativa, de Kieran Egan, donde se propone conectar el aprendizaje con las emociones y la fantasía. “El tema histórico está siempre presente, pero con recursos que se pueden sacar de sagas como “Las crónicas de Narnia” o “Harry Potter”, por lo que son elementos que a los niños les resultan más cercanos y les ayuda a entrar en la actividad”, apunta el docente.

Las alumnas explican una de las actividades programadas dentro del proyecto. / Victor Garrido

Los propios universitarios son también los que evalúan su trabajo elaborando las rúbricas para comprobar si el objetivo se ha conseguido y cómo han interactuado con los niños. Un aprendizaje intenso de cara al próximo año, en el que tendrán sus prácticas en los colegios y volverán a tener contacto con los alumnos para seguir aprendiendo a enseñar con metodologías innovadoras que agitan la mente de docentes y estudiantes.