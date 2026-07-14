La zona de “El Ancla”, primer entorno de La Marina en renovar su pavimentación

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado los trabajos de renovación integral del entorno del monumento de "El Ancla", situado en el parque de La Marina. Se trata de una actuación que permitirá sustituir completamente el pavimento existente “y mejorar uno de los espacios más transitados y representativos de la ciudad”, reconoce el Ayuntamiento.

Esta intervención se enmarca dentro del nuevo contrato municipal de mantenimiento de pavimentos, adjudicado a la empresa Alvac, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y una duración de dos años.

Renovación de aceras por la ciudad

El contrato, que comenzó a ejecutarse hace apenas unos meses, permitirá actuar de forma continuada tanto en grandes superficies de aceras como en las reparaciones cotidianas que requieren los distintos barrios de Zamora.

En el entorno de "El Ancla" se procederá a la renovación completa del pavimento, cuya degradación hacía necesaria una actuación integral. Durante la ejecución de las obras se retirarán temporalmente los bancos existentes, “que volverán a colocarse en su ubicación original una vez finalicen los trabajos”, explican desde el consistorio.

Obras en el entorno de "El Ancla", en La Marina. / Cedida

Asimismo, el Ayuntamiento prevé continuar en las próximas semanas con la renovación de las aceras del paseo central de La Marina, “una vez se reciban los materiales necesarios para su ejecución, dando continuidad al proceso de mejora integral de este emblemático espacio verde”, detallan.

Mejorar el espacio público

Desde la concejalía de Obras se recuerda que este contrato “constituye una herramienta fundamental para seguir renovando progresivamente grandes paños de aceras en toda la ciudad, mejorando la accesibilidad y el estado del espacio público, al tiempo que permite dar respuesta con mayor agilidad a las incidencias comunicadas por la ciudadanía a través de los distintos canales municipales, especialmente mediante la plataforma Línea Zamora”, recuerda.

Con este modelo de actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por un mantenimiento permanente de la ciudad, “combinando intervenciones de gran alcance con la atención diaria a las necesidades trasladadas por los vecinos”, compagina.