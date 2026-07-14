Municipal
Zamora también tendrá luces ornamentales en San Pedro el año que viene: el Ayuntamiento autoriza la prórroga
La Junta de Gobierno Local da luz verde a la subvención de 37.000 euros a Tradecyl para asesorar a nuevos emprendedores
El Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde en la Junta de Gobierno Local de este martes a la prórroga del contrato para la iluminación ornamental de las ferias y fiestas de San Pedro, con el fin de que la ciudad pueda contar el año que viene con una decoración lumínica de similares características a la que se ha mostrado este año.
El coste de esa iluminación se adjudicó por un importe de 4.827,90 euros e incluyó, además de las luces contempladas en el contrato, mejoras como un letrero de Feliz San Pedro, otro de Felices Fiestas y un punto selfi con motivos relacionados con Zamora, además de cuatro elementos zamoranos decorativos a mayores de los fijados en el pliego de condiciones.
En esas luces que se pudieron observar principalmente en la Plaza Mayor predominaron las guirnaldas típicas de luces de verbena grande, en forma de techo de luces luminoso, además de elementos característicos de la ciudad como el escudo de Zamora instalado en la torre de la iglesia de San Juan.
Subvenciones
Además de aprobar la prórroga de ese contrato, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a dos subvenciones nominativas. Una de ellas se ha concedido a la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León (Tradecyl), por importe de 37.000 euros, con el fin de financiar el servicio municipal de apoyo a la apertura de negocios e iniciativas empresariales, con la que la asociación contrató personal para el asesoramiento a esos nuevos autónomos de la ciudad.
La segunda ayuda concedida, por valor de 6.500 euros, ha sido para la ONG Visión Solidaria, para el desarrollo de sus actividades de cooperación en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local.
Por último, se ha concedido licencia urbanística para instalación de puente grúa para un taller de reparación de maquinaria de obra pública y agrícola en polígono La Hiniesta, en la calle Alto de la Albillera.
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