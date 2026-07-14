Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici

Zamora cierra su anillo verde, el circuito de carriles y sendas que permite recorrer, andando o en bici, todo el contorno de la ciudad, gracias a la rehabilitación del tramo que conecta con la zona de la carretera de La Hiniesta.

Se trata de una suerte de circuito urbano y semiurbano que suma más de 20 kilómetros, lo que permite a los amigos de las bicis o de las caminatas darse un buen paseo sin alejarse mucho de la ciudad, ya que los puntos más distantes serían la zona de Vista Alegre o el cruce de la carretera de La Hiniesta.

La última actuación acometida por el Ayuntamiento en la zona de la carretera de La Hiniesta ha sido fundamental para completar este anillo verde, denominación que está utilizando este diario para dar idea del recorrido circular habilitado para ciclismo y ruta a pie que aún no tiene nombre oficial.

Si uno se coloca en un punto de Cardenal Cisneros puede tomar el carril bici hasta la rotonda del Sancho y prolongar el recorrido también hasta la rotonda de la carretera de La Hiniesta y el polígono industrial (donde está Marcial).

La senda lleva a la zona del descansadero que se utiliza en la romería de la Virgen de la Concha, frente al depósito de agua. Se trata de un tramo recién inaugurado.

Señalización de la bifurcación entre el camino de Santiago y el carril bici / Bici Zamora

Se conforma esta ruta con un camino de arena compactada que lleva hasta un hito de los Amigos del Camino de Santiago de Levante, que indica la ruta a Santiago por la Vía de la Plata. Hay un primer tramo, a la derecha hasta el Camino de los Cascajos y en dirección a Roales.

Es concretamente cruzando la carretera cuando está la senda creada en la segunda fase de Renaturaliza. Continuando por ella se llega al Camino de los Cascajos, con dos opciones. A la derecha una sale hacia Roales por Calzada Vizana y Ruta de la Plata.

Hay que ir con cuidado para cruzar la carretera y tomar una senda estrecha lleva al alto de vertedero sellado, desde donde el ciclista o el caminante dispone de tres opciones diferenciadas.

Desde estas tres alternativas. Una sale a la izquierda del todo, que está indicada y que lleva a un mirador.

Un tramo del carril bici / Bici Zamora

Un segundo tramo, de frente, es el que baja hacia la carretera del Cristo de Valderrey, Campo de golf y la zona de Valorio. Se trata de una senda empinada y estrecha, de reciente creación.

La tercera posibilidad es coger el tramo que ha quedado sin servicio al tráfico rodado de la antigua carretera de La Hiniesta que lleva hasta el cruce con la carretera de Valorio, la del Campo de golf-Cristo de Valderrey.

Un ejemplo de recorrido

Para imaginarse el recorrido podemos partir del Puente de los Tres Árboles. Seguimos la ribera del Duero por el carril bici hasta la desembocadura del Valderaduey, la gasolinera de Vista Alegre para regresar por la carretera de La Aldehuela que dispone también de carril bici.

Al final se puede enlazar con el carril bici de León Felipe y subir todo Cardenal Cisneros (hay que cambiar de acera en un punto) hasta la rotonda de la carretera de La Hiniesta para tomar la nueva senda del programa Renaturaliza y enlazar por Valderrey a Valorio. Desde ahí por Huerta de la Frontera siguiendo el carril bici que va por el barrio del Espíritu Santo, Carretera de Almaraz y viales del Puente Nuevo se puede seguir el camino ribereño de la margen derecha, por Olivares, el paso bajo los puentes de Piedra, Hierro y ferrocarril hasta los Tres Árboles, donde estaba el punto de partida.

O bien se puede atravesar el Duero por el Puente de los Poetas a la margen izquierda, seguir el pasero ribereño, también bajo los puentes, y una vez en las Aceñas tomar la senda que cruza las vías del tren, bajar la pasarela hasta la Fuente de los Compadres y seguir por el Camino de San Miguel hasta el Puente de los Tres Árboles, subiendo la escalera que permite llegar de nuevo a la margen derecha, en el punto de inicio.

Aún faltan algunas matizaciones, de las que es consciente incluso la Policía Municipal. Por ejemplo, en el acceso a la carretera de La Hiniesta, donde sería conveniente una mejor señalización para evitar problemas entre vehículos y peatones.

Carril bici en las obras de humanización de Cardenal Cisneros / Bici Zamora

O si uno accede, por ejemplo, por Cardenal Cisneros desde el Centro Vaderaduey a la rotonda del Sancho por el carril derecho de subida, se topará con que antes de llegar a esta última glorieta se acaba en carril bici. Lo correcto es pasar el paso de cebra y tomar el diseño verde del otro carril. Este sí permite rodear la rotonda por pasos habilitados y sin mezclarse con el tráfico rodado, ciertamente peligroso.

Además, existen variantes a estos recorridos que pueden ser interesantes, como todos los paseos que bajan del alto de La Hiniesta o la zona de las Vistillas hacia Valorio.

También hay posibilidades de variantes cicloturistas hacia, por ejemplo, las aceñas de Gijón, recién acondicionadas como zona de ocio, lo que posibilita un paseo, andando o en bici, muy agradable.

Y falta mucho por hacer en señalización, normativa e incluso concienciación de todos, incluso de los agentes de la Policía Municipal, en el uso urbano de la bicicleta. Las obras de humanización de las travesías han supuesto la existencia de algunos kilómetros más de carriles bici, si bien en otros casos simplemente se han convertido los carriles normales de tráfico en compartidos, lo que no da en absoluto seguridad a los ciclistas.