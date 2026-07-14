Zamora supera el 86% de cumplimiento en la rendición de cuentas de sus ayuntamientos

La provincia de Zamora mantiene un elevado nivel de cumplimiento en la rendición de cuentas de sus entidades locales, con un 86,3% de los ayuntamientos que ya han presentado sus cuentas, según el informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2024, aprobado hoy por el Pleno del Consejo de Cuentas.

En concreto, han rendido cuentas 214 ayuntamientos zamoranos, además de la Diputación Provincial, seis entidades locales menores y doce mancomunidades y otras entidades asociativas. En conjunto, la provincia registra 233 cuentas rendidas, lo que supone un índice global del 81,2%.

El informe sitúa a Zamora entre las provincias de Castilla y León con un nivel de cumplimiento superior al 85%, igualada con Soria y Ávila (86,3%) y solo por detrás de Valladolid (91,1%), Salamanca (88,7%), Segovia (88,5%) y León (87,2%).

"La rendición de cuentas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus entidades locales", expuso el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. En esta línea señaló que la rendición de las cuentas del ejercicio 2024 en el plazo legal (hasta el pasado 31 de octubre) por las entidades locales de Castilla y León experimentó un incremento de 6,4 puntos porcentuales con relación al de 2023. Un total de 3.157 entidades locales (diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales, mancomunidades…) rindieron la cuenta general antes de expirar la fecha, que representan el 66,6% del total.

En la actualidad el índice de rendición de las cerca de 5.000 entidades locales existentes en Castilla y León alcanza el 81%. En la evolución de mejora de estos datos de rendición no ha sido ajeno el envío por el Consejo de Cuentas de miles de avisos y recordatorios por correo electrónico a las entidades locales.

Así, como refiere el propio informe, mediante estas permanentes actuaciones de seguimiento y colaboración les ha remitido en los últimos meses cerca de 9.000 correos electrónicos de carácter informativo y de impulso al cumplimiento de esta obligación, a los que hay que sumar otras 3.373 comunicaciones derivadas de la revisión de incidencias detectadas en las cuentas, a los efectos de su subsanación.

Detalladamente, el sector público local de la comunidad está integrado por 4.741 entidades locales (2.248 ayuntamientos, las 9 Diputaciones, el Consejo Comarcal de El Bierzo, 275 mancomunidades y otras entidades asociativas, y 2.208 entidades locales menores). Además, hay que sumar 162 entidades dependientes y adscritas a las mismas (26 organismos autónomos, 49 sociedades mercantiles, 3 entidades públicas empresariales, 44 consorcios, 30 fundaciones y 10 asociaciones). Las variaciones producidas respecto al ejercicio anterior arrojan un saldo neto negativo de 8 entidades menos como resultado de la disolución de un consorcio, la baja de 6 sociedades mercantiles y la extinción de una fundación.

Amilivia explicó que, por tipos de entidad, mejoraron su nivel de rendición en plazo legal los ayuntamientos en 0,6 puntos porcentuales y las entidades locales menores en 13,1 puntos. Por otro lado, 7 diputaciones rindieron sus cuentas en plazo frente a las 8 del ejercicio anterior.

Entidades locales excluidas por incumplimientos

Según reflejan los datos analizados por el informe, Castilla y León mantiene durante el periodo 2019-2024 niveles de rendición superiores a la media nacional. El diferencial positivo respecto de dicha media ha oscilado entre los 4,5 puntos porcentuales registrados en 2021 y los 7,1 en 2024, el valor más elevado de toda la serie.

Respecto a esto, Amilivia apuntó que la adopción de determinadas medidas, ya adoptadas por algunas otras comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, vinculando la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, contribuyen a incrementar los niveles de rendición, tal como se ha venido indicando y recomendando de forma reiterada en los informes del Consejo de Cuentas.

En tal sentido, en Castilla y León, la Orden de la Administración autonómica que regula las ayudas del Fondo de Cooperación Local establece como requisito acreditar la rendición de la cuenta general a los órganos de control externo en los plazos previstos en la normativa vigente.

Así, en el periodo examinado (2018 a 2025) 97 entidades locales de la Comunidad se vieron afectadas por las consecuencias derivadas de la falta de rendición de cuentas en los procedimientos tramitados por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Dichas medidas afectaron a 4 líneas de ayudas, acordándose 145 exclusiones por un importe total de 3.306.671 euros.

En el caso de la provincia de Zamora, cinco entidades locales fueron excluidas de estas ayudas en dicho periodo por incumplimiento de rendición.

Por otra parte, en el periodo 2019-2024, dentro del grupo de entidades con incumplimientos reiterados de rendición de cuentas en tres o más ejercicios se encuentran 158 ayuntamientos, el 7% de los municipios de la Comunidad, si bien la población afectada resulta escasamente significativa (1,6%) respecto al total de esta.

En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 27 ayuntamientos que no rindieron sus cuentas en 10 o más ejercicios en el periodo 2013-2024, entre los cuales cuatro tienen una población superior a 500 habitantes y el resto menor.