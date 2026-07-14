Vuelve a Zamora la marca que refleja el legado del campo de la mano de Leomotor

Si hay una marca que el campo conoce bien, esa es EBRO. Durante años, los tractores y la maquinaria de esta empresa han abundado en las explotaciones de regiones dedicadas a la agricultura y a la ganadería, como lo es Castilla y León. A finales del siglo pasado, la marca se retiró, pero su espíritu perdura a día de hoy en las calles y en la memoria de la gente, que aún la recuerda.

Por eso esta inauguración no suena a algo nuevo, o al menos no únicamente. Zamora conoce bien la marca, pero no la faceta que en esta nueva etapa le suma la investigación y la innovación en su renovación tecnológica, que nace de una apuesta por vehículos accesibles y de calidad. Los nuevos EBRO ofrecen opciones desde los 19.000 €.

Se trata de coches asequibles en los que, como indicaba Raúl Orejas, cabeza del concesionario leonés, “el lujo viene de fábrica”. Coches en los que no tienes que añadir como un extra la mejor carrocería, la mayor calidad o incluso el confort de la calefacción o los masajes en los propios asientos, porque se da por hecho, por tanto, la comodidad viene incluida hasta en las opciones más básicas.

Al igual que lo fueron los tractores que, en los años 50, nuestros antepasados compraban para trabajar los campos zamoranos, los coches que a partir de ahora recorrerán las mismas carreteras y caminos están hechos para durar. Para EBRO es esencial que sus coches sean resistentes, que duren tanto o más que los tractores de ayer.

La vieja experiencia y la innovación que requiere el hoy

EBRO tiene algo en común con Leomotor, y es que ambas empresas apuestan por lo nuestro: por la tierra y por lo español. La marca nace con un carácter muy vinculado a su historia, que ha reforzado con la compra de la antigua fábrica de Nissan en Cataluña, en la que ya da trabajo a más de 1500 personas.

Los nuevos modelos de EBRO, símbolo de confort asequible en carretera / Víctor Garrido

De la misma manera, el compromiso de Leomotor con la tierra es claro, siendo el concesionario más antiguo del país. Por eso, conocen a la perfección las necesidades de los conductores de cada lugar. En una región como Castilla y León y una provincia como Zamora, tan ligada al campo, es esencial una buena oferta de coches que combinen las prestaciones necesarias para trabajar el campo y para habitar la ciudad con comodidad. En esto, la gama SUV de EBRO gana por goleada.

En una fecha especial

No es casualidad que esta inauguración se haya celebrado este 13 de julio. De hecho, tiene mucho que ver con el triunfo de la Selección Española. EBRO es patrocinador oficial de La Roja, tanto de la Selección masculina como de la femenina, y apuesta por ambas en la misma medida y con la misma confianza de que España tiene a los mejores: tanto en el ámbito del fútbol como en el de la tecnología, el motor y las personas. Tienen claro lo importante que es relacionarse y premiar a los mejores, por eso, durante la inauguración se ha regalado a los asistentes merchandising oficial de la Selección Española. Además, han podido ver la edición especial de EBRO vinilada en conmemoración a La Roja.

Raúl Orejas presenta el coche vinilado especialmente en honor a la Selección Española durante la inauguración de Leomotor / Víctor Garrido

De la misma manera que nuestra Selección masculina ha llegado hasta los cuartos de final, la marca hispanoasiática quiere celebrar que sus coches cuentan con una calidad que los hará llegar lejos, tanto en lo que se refiere a los años de vida de los vehículos como en kilometraje, gracias a los motores híbridos.

Por qué un híbrido en Zamora

Raúl Orejas tiene claro por qué el híbrido es el futuro en una provincia como Zamora. En un territorio en el que la inmensa mayoría de los conductores combinan trayectos largos de carretera con otros cortos en zona urbana, un coche con motor híbrido ofrece mayor ahorro a medio y largo plazo, ya que el consumo es infinitamente menor.

El futuro de todos está en el híbrido, pero en este sentido, llegará más pronto a Zamora.

Sin embargo, la marca no solo ofrece este tipo de vehículo: también hay opciones para aquellos que busquen un coche 100% enchufable o un motor de gasolina. Todos con algo en común: son coches robustos, fuertes y resistentes, que combinan el confort del interior con la resistencia del exterior para soportar el ritmo de vida de los campos zamoranos.

La provincia, de la mano de Leomotor, ha dado la bienvenida a una marca que los zamoranos conocen bien. Con EBRO, ya son cuatro las firmas que Leomotor ofrece, creando expansión en Zamora y espacios donde encontrar lo que cada conductor necesite.