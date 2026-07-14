Vida, inversión, flexibilidad… “¡y ser un valiente!”: lo que necesita hoy el casco histórico de Zamora, según los ciudadanos

"Más facilidades para poder poner algún negocio, con mejor accesibilidad y algunas plazas de aparcamiento, no tantas restricciones."

"Que el Ayuntamiento, pero también la Diputación y la Junta de Castilla y León, faciliten y abaraten la venta y el alquiler de locales comerciales y viviendas existentes."

"Es un casco histórico, poco más van a construir ahí, así que deben facilitar que particulares y empresarios se establezcan."

"He echado en falta más tiendas en el casco antiguo: recuerdos, imaginería, productos típicos y bares."

"Cuando fuimos llovía, queríamos refugiarnos y no encontrábamos bares ni buenas cafeterías."

"Hacer edificios confortables que permitan una repoblación numerosa de vecinos en un entorno moderno y a la vez respetuoso con la historia."

"Todo excepto seguir manteniendo la mayoría de edificios en estado ruinoso y lejos de ser agradables a la vista."

"Sin duda, negocios. Es la diferencia fundamental con otros cascos históricos de ciudades similares."

"Pues a mí me gusta así: tranquilo para poder pasear"

"Un problema es que no es céntrico como en el 90% de las ciudades y esta circunstancia resta interés a los promotores."

"Del exceso de protección solo queda el incremento de costes, cuando debería ser una oportunidad para sensibilizar a los residentes."

"Necesita focos de actividad, puntos y alicientes que atraigan gente de distintos perfiles, no solo turistas, también trabajadores y residentes."

"Para los turistas hay un vacío entre la Plaza de Viriato y la Catedral."

"El coworking de San Martín es una buena idea, pero se quedará muy pequeño."

"Tocar edificios históricos en Zamora a veces puede ser un suplicio si te toca pasar por Urbanismo y Patrimonio."

"Es importante que haya control, pero también coherencia entre administraciones, claridad en los requisitos y plazos razonables."

"Ni la mejor normativa urbanística ni el más ambicioso plan estratégico sirven de mucho cuando falta voluntad."

"El casco histórico de Zamora es, hoy por hoy, el fondo del saco. Se llega hasta él... y allí termina el camino. Si uno continúa, ya no lo hace porque la ciudad lo invite, sino para buscar el barrio de Olivares o dejarse llevar por los paseos de la margen derecha del Duero. Es un lugar magnífico para pasear, sí, pero una ciudad histórica no puede resignarse a ser únicamente un decorado para el ocio dominical".

"Que disponga de una buena conexión de fibra óptica, porque en el siglo XXI internet es tan importante como el agua corriente."

"Menos ventanillas, menos sellos y menos obstáculos municipales y patrimoniales para quien quiera invertir y trabajar."

"Una tienda permanente dedicada a la Semana Santa, gestionada por las propias cofradías."

"Potenciar la venta de productos de la tierra, cerámica, tejidos, artesanía, dulces tradicionales o vinos."

"Más bares y pequeños establecimientos de restauración que llenen de conversación las calles cuando cae la tarde."

"Algún convento abandonado podría albergar una guardería o algún otro servicio público que devolviera niños, familias y movimiento al barrio."

"Un casco histórico vacío no es patrimonio: es una postal."

"Es penoso ver el estado de solares y edificios."

"Creación de plazas de estacionamiento realmente próximas."