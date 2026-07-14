Exposición
Del verso al lienzo a través de la naturaleza
La palentina Josefa Lozano presenta sus cuadros en la Biblioteca Pública de Zamora, inspirados en los haikus de Julián Alonso
Un pequeño librito de haikus, poemas japoneses tradicionales de tan solo tres versos, escrito por su amigo Julián Alonso, ha sido pura inspiración para la colección de imágenes de naturaleza que Josefa Lozano, sanitaria palentina aficionada a la pintura y afincada en Segovia, comparte a partir de esta semana en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora.
“Comencé a leerlo y, sin querer, me venían paisajes a la mente. El primero era uno que ya tenía dibujado, pero fui añadiendo más”, explica la autora sobre el proceso, que le llevó a estudiar más a fondo cada uno de los versos de su amigo para desarrollar un proyecto que, en alguna ocasión, la dejaba exhausta. “Yo soy totalmente de naturaleza, me encanta patearla, la adoro y ella me ofrece cosas. Fui poco a poco haciendo los cuadros, pero llegó un momento en el que tuve que parar. No estoy acostumbrada a trabajar con textos, mi forma de crear es mucho más libre, y me sentía inquieta”, confiesa.
Afortunadamente, compartiendo su situación con algunos íntimos, poeta y pintor de profesión, regresó al proyecto poco tiempo después. “Les enseñé lo que había hecho hasta la fecha y me animaron a continuar, porque les pareció algo precioso”, agradece.
Medio centenar de obras
Era el empuje exterior que necesitaba para seguir adelante con un proyecto que suma medio centenar de cuadros de pequeño formato, pero con máximo detalle. “Finalicé el proceso con mucha tranquilidad, paseando por la naturaleza, haciendo fotos y luego creando las obras”, resume.
Antes de llegar a Zamora, esta muestra se ha podido disfrutar en otras bibliotecas públicas de Castilla y León con una magnífica acogida por parte del público. “Allí he conocido a gente maravillosa que me aseguraba que, con estos textos y estas imágenes, se me abrirían las puertas de todas las bibliotecas que quisiera”, sonríe.
Afición por la pintura y la naturaleza
No vive del arte, pero sí que es una afición que le ha acompañado durante treinta años. “La pintura me ha dado mucha riqueza y movimiento. He visitado muchos pueblos y disfruto cada día de la naturaleza. Yo soy provinciana, muy rural”, se describe con orgullo. Para sus cuadros, una vez de regreso, tras inspirarse en sus excursiones, utiliza la técnica de papel pastel. “Me resulta la más amable, aunque a veces cojo también el óleo, una técnica que tengo menos definida”, reconoce.
Enamorada de la naturaleza, se deja seducir por ella “y luego transmito en mis cuadros lo que ella me deja, porque a veces no puedo, ella es muy sabia”, asegura. Ahora mismo, se encuentra totalmente atrapada por los paisajes con agua. “Estoy navegando entre lo figurativo y la abstracción, que evoca también la música y los sentimientos”, expresa, por lo en estas tres décadas no ha dejado de aprender. “Siempre estoy en evolución”, asegura sobre su forma de pintar, una afición que promete continuar “mientras me sigan acogiendo en los sitios así de bien”, agradece.
La exposición sobre la naturaleza de Josefa Lozano se podrá visitar de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora, hasta el próximo 28 de agosto.
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