Ver el eclipse sin salir de Zamora ni mover el coche: la ciudad habilita lugares de observación y fleta autobuses

Queda menos de un mes para que se produzca un fenómeno estelar de gran singularidad y la ciudad no quiere dejar para última hora el hecho de que Zamora vaya a ser uno de los lugares en los que se podrá ver el eclipse de sol del próximo 12 de agosto.

Se trata de que los vecinos y visitantes de la capital zamorana puedan observar el fenómeno astronómico sin tener que mover el coche ni salir del municipio, aunque, eso sí, deberán desplazarse a zonas idóneas para la observación, la mayoría situadas en zonas altas o a las afueras de la ciudad.

Con el fin de coordinar todo el operativo, los concejales de Turismo, Christoph Strieder, y de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, junto a representantes de la Policía Municipal y de diversos servicios y áreas del Ayuntamiento han mantenido una reunión esta semana para diseñar el plan de actuaciones para ver eclipse.

Vista de un eclipse solar. / LOZ

Inicialmente, el Consistorio zamorano tiene previsto fletar autobuses para que la ciudadanía pueda acercarse a esos lugares y evite así tener que coger el coche.

Del mismo modo, en el entorno de los lugares prefijados también se habilitará aparcamiento para aquellos que acudan por su cuenta en su vehículo. En alguna de las zonas habilitadas se baraja la posibilidad de poner igualmente un sistema de megafonía para que un experto pueda explicar detalles relativos al fenómeno astronómico a los asistentes. Lo que se ha descartado es una idea que se barajó inicialmente, como fue la posibilidad de complementar la actividad con algún concierto musical.

Al coincidir en pleno mes de agosto y ser algunos de los puntos que se habilitarán lugares apartados que no disponen de conexión a la red eléctrica, eso implicaría la utilización de generadores, con el riesgo que podría suponer de incendios, de ahí que se hayan desestimado las actuaciones musicales, aunque en algunos espacios sí que habrá pequeños equipos de megafonía autónomos para las explicaciones del eclipse, según han detallado asistentes a la reunión.

Mapa de lugares de observación del eclipse en Zamora. / J. N.

El Ayuntamiento de Zamora tiene previsto a principios de la próxima semana hacer públicos más detalles de la infraestructura que se está preparando.

Espacios habilitados en la ciudad

El mapa elaborado por el Consistorio para ver el eclipse incluye siete zonas que, al situarse en altura o espacios abiertos con ausencia de contaminación lumínica, se puede apreciar mejor cómo la luna se va superponiendo y tapa completamente el sol sobre las ocho y media de la tarde del miércoles 12 de agosto. Esas zonas se sitúan al final de la avenida Cardenal Cisneros, junto al polígono de La Hiniesta; la avenida de la Frontera; el camino de Valbueno; el Castillo de Zamora y los jardines de Baltasar Lobo; la zona de la Lobata; el entorno de Parada del Molino; y el paseo de las Vistillas.

Quienes deseen alargar la estancia en esos lugares podrán ver unas horas después, tras anochecer, las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas característica de esta época del año.

Una de las incógnitas de los preparativos es la de saber la respuesta que habrá, ya que al tratarse de un fenómeno tan puntual y no existir experiencias previas, resulta difícil conocer si será mucha la gente que acuda a esos lugares y la respuesta ciudadana, al existir también la alternativa de ver el eclipse al norte de la provincia, donde se podrá observar más tiempo.