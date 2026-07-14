El Puente de Piedra de Zamora, foto ganadora del concurso de la Confederación Hidrográfica del Duero

Una impactante imagen en blanco y negro del Puente de Piedra de Zamora, con el reflejo de la Semana Santa sobre el Duero, obra de José Reyes, ha resultado ganadora del VIII Concurso de Fotografía organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero bajo el lema "Un río, mil miradas".

En ella, destaca su simetría, ritmo visual y carga cultural, combinando a la perfección la monumentalidad arquitectónica y el misticismo de la tradición popular.

El jurado ha estado integrado por María Jesús Lafuente, presidenta de la CHD; Alejandro Cozar, Comisario de Aguas; Carlos Galicia, director técnico; Ángel González, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica; Sofía Soto, Secretaria General; y Montse Álvarez, fotógrafa profesional.

Esta octava edición ha contado con un total de 80 fotografías presentadas. José Reyes Belzunce, autora de la fotografía ganadora, “Puente de Piedra”, localizada en Zamora, se lleva un premio de dos noches de alojamiento en un Parador de Turismo. Las fotografías presentadas son inéditas y no han sido premiadas en ningún otro concurso.