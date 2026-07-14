La demora en las citaciones de Endocrinología obliga al Procurador del Común a tirar de las orejas a Sacyl

La demora en la citación de una paciente para una consulta de revisión en el Servicio de Endocrinología del Hospital Provincial de Zamora dio lugar a la presentación de una queja ante la Institución del Procurador del Común.

En el informe remitido por la Consejería de Sanidad a esta Institución se puso de relieve que la paciente había sido citada en la indicada consulta el 4 de mayo de 2026, casi un año después de la última consulta de la paciente, que debido a su patología precisaba de revisiones periódicas cada seis meses. También se informaba de las distintas medidas puestas en marcha para normalizar la actividad en el Servicio de Endocrinología aludido, que se había visto especialmente afectado por diversas circunstancias relativas al personal sanitario, el déficit de profesionales y la incidencia de las huelgas de este personal y por último, se aludía a los efectos positivos que estas medidas habían tenido en la disminución de las listas de espera.

El Procurador del Común, indicó que "a pesar de que la paciente había sido atendida se evidenciaba que su seguimiento clínico no se había realizado con la periodicidad establecida y que se trataba de una situación que estaba afectando también a otros pacientes de este servicio, a los que no se les estaban realizando las revisiones pautadas en los plazos fijados, acumulando tiempos de espera excesivos".

Efectivamente, este diario ha podido constatar la existencia de pacientes diabéticos con revisión pautada cada seis meses a los que no ve un endocrino desde 2024. En consecuencia, el Procurador del Común recomendó a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social "que se impartiesen las instrucciones necesarias para evitar este tipo de situaciones y se ofreciese a los pacientes una respuesta adecuada, rápida y eficaz en el tratamiento de su enfermedad.

Por otra parte, "aludimos al tiempo medio de espera para una primera consulta en este servicio, que según los últimos datos publicados en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León, era el más alto de la comunidad autónoma y reiteramos la necesidad de buscar sistemas que permitiesen compatibilizar los derechos de los profesionales a ejercer sus derechos laborales con los derechos de los pacientes a recibir una asistencia sanitaria de calidad".

Según explica Sacyl, "el Servicio de Endocrinología del Complejo Asistencial de Zamora ha resultado muy afectado por circunstancias, en ocasiones imprevistas, relativas al personal sanitario, como situaciones de incapacidad laboral temporal, resoluciones de concursos de traslados y jubilaciones, a lo que se ha venido a sumar el hecho de que las bolsas de empleo se encuentran vacías", situación de la que echa la culpa al Gobierno.

También se alude a la incidencia en la actividad de los distintos servicios que han tenido "las huelgas del personal sanitario del grupo A1, sufridas en el Sistema Nacional de Salud desde hace ya un año".

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se han tomado y se seguirán aplicando medidas que están conduciendo a la normalización de la actividad, optimizando los recursos disponibles y realizando consultas extraordinarias en horario de tarde, a lo que se ha sumado el refuerzo de profesionales de la especialidad de los hospitales de Salamanca y El Bierzo a través de un Acuerdo de gestión compartida.

"A estas medidas, se suma la incorporación a la plantilla de un nuevo Licenciado Especialista en Endocrinología desde el mes de enero del presente año y además, se han adjudicado dos plazas" más en el Complejo Asistencial de Zamora, "lo que contribuirá a incrementar la actividad del servicio y a mejorar la demora".

Si bien Sacyl señala que "estas medidas están dando sus frutos", hay pacientes de revisiones cada seis meses siguen esperando desde 2024 a que les llamen para su revisión semestral.