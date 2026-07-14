Precio especial para las primeras entradas de las galas de las Jornadas Internacionales de Magia

Este miércoles 15 de julio salen a la venta las entradas para las galas de la XXXIII edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que tendrán lugar del 25 de septiembre al 4 de octubre.

Las entradas se podrán adquirir a través de la página web del Teatro Principal con un precio especial de tan solo 12 euros para los más rápidos, quienes adquieran los tickets hasta el 15 de agosto. Después de esa fecha, el precio subirá hasta los 15 euros y, a partir del 15 de septiembre, se deberá abonar 18 euros por entrada, precio habitual en estas jornadas.

Artistas de todo el mundo

Este año se contará con artistas de México, Venezuela, Argentina y España, quienes volverán a convertir la capital zamorana en el epicentro del ilusionismo con tres galas internacionales que tendrán lugar los días 2 y 3 de octubre, a las 20.30 horas, y el domingo 4 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal.

Cartel de la gala internacional de magia de este año. / Cedida

El venezolano Winston Fuenmayor, Gran Prix Latinoamericano de Magia y distinguido con el Mandrake de Oro de París, presentará un espectáculo en el que combina la técnica con la emoción para ofrecer al público una experiencia inolvidable.

Desde México, llegará Joaquín Kotkin, conocido como el mago de la media barba. Además de ilusionista, es actor, consultor e inventor de magia, y recientemente ha sido reconocido por la Academia de Artes Mágicas de Hollywood como uno de los mejores artistas familiares del mundo.

La representación argentina correrá a cargo de Daba y Cielo, un dúo que ha creado escuela en su país y cuyos espectáculos se han representado en numerosos escenarios internacionales. En Zamora, presentarán “Lo sé todo”, un número de mentalismo en el que revelan pensamientos con un marcado sentido del humor.

Representación de España

Por su parte, España estará representada por Nacho Samena, subcampeón de España de cartomagia, pianista internacional y finalista del programa “Got Talent”, que fusiona sobre el escenario sus dos grandes pasiones: la magia y la música; y por Javi Cruz y Anahí, un dúo de ilusionistas que combina grandes ilusiones, velocidad e impacto en un espectáculo que los ha llevado a actuar en más de noventa países a bordo de las principales compañías de cruceros.

Organización y patrocinadores

Las Jjrnadas están coordinadas por el equipo Ya-Lipú del mago zamorano Paulino Gil y la Asociación ZaMagia y organizadas por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora.

Cuentan, también, con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Zamora y la colaboración del Teatro Principal, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Onda Cero, La 8 Zamora de Castilla y León Televisión, Hotel Dos Infantas, la Biblioteca Pública de Zamora y el Museo Etnográfico de Castilla y León.