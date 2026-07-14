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El pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, en el aire por la impugnación de los críticos

La Junta de Castilla y León ha aceptado la impugnación del proceso electoral, lo que pone en duda la constitución del pleno y la elección del presidente

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora.

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora. / Alba Prieto / LZA

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora celebraba este mediodía su Pleno constituyente a partir en la sede de la calle Pelayo. Sesión en la que estaba previsto que se constituyese el Pleno y se eligiera el presidente entre los 18 vocales electos y designados por CEOE y donantes voluntarios de la institución. Previsiones, ahora en el aire, debido a que la Junta de Castilla y León ha aceptado la impugnación del proceso electoral de la Cámara de Comercio presentada por los críticos.

La impresión general es que la aceptación del recurso va a suponer la anulación del pleno aunque la reunión se está celebrando a puerta cerrada.

El pleno iba a estar presidido por Mar Sancho, viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta de Castilla y León, aunque finalmente ha acudido Ana Lorenzo Fernández, jefa de servicio de ordenación de inspección comercial. Al contrario de lo que ha ocurrido con las instituciones camerales de otras provincias como Ávila o León, a Zamora tampoco ha viajado el consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora.

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Sesión que los miembros de la candidatura alternativa ya habían intentado que se aplazara hasta que se solventaran los recursos presentados por las presuntas irregularidades en el proceso electoral. Todo parece indicar que continuará en el cargo Enrique Oliveira, que cuenta con la mayoría de los apoyos tras el proceso electoral celebrado en todas las cámaras de la comunidad.

Durante la sesión, también estaba prevista la elección del comité ejecutivo.

Elecciones

En las elecciones de la Cámara de Comercio hay vocalías designadas directamente, como las de CEOE, con el presidente José María Esbec, el presidente de Azeco (comercio), Ruperto Prieto Corpas el de construcción Rubén Pérez (directivo de CEOE). Por el grupo C, empresas que aportan a la Cámara sin estar obligadas a ello, tienen vocales Freigel (Frinca), Moralejo Selección y Leche Gaza. Y también obtuvo elección directa el representante de Azehos Zamora.

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora.

Pleno Constituyente de la Cámara de Zamora. / Alba Prieto / LZA

En el resto de categorías hubo dos candidaturas por puesto, la oficial y la alternativa. Esta última obtuvo seis vocales, frente a cinco de los oficiales. Lo que argumentan los críticos es que en el voto en urna ganaron en todas las mesas, menos en una y fueron los sufragios emitidos por correo los que finalmente inclinaron la balanza en favor de los oficialistas.

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Un voto por correo del que ponen en duda la transparencia, ya que no había ni censo electoral accesible y normas claras para su emisión. La mesa electoral, sin embargo, ha rechazado todas las alegaciones y reclamaciones presentadas por los críticos al considerar que el proceso se ha llevado a cabo con un escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente.

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