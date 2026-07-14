Cómo pasar de 31 a 40 grados en Zamora en solo cuatro días: la Aemet advierte sobre lo que va a ocurrir este domingo

Zamora encara una semana de esas en las que el verano parece tomarse un pequeño respiro… pero para volver después con más fuerza. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, los próximos días estarán marcados por la estabilidad, el sol y la ausencia total de lluvias, pero también por una subida clara de las temperaturas de cara al fin de semana.

El martes dejará una jornada calurosa, aunque todavía contenida para lo que puede ser julio en Zamora, con 15 grados de mínima y 32 de máxima. Durante la mañana se esperan 29 grados, mientras que en las horas centrales el termómetro subirá hasta los 33. Por la noche, el ambiente bajará hasta los 23 grados, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

El miércoles continuará el tiempo estable, con 17 grados de mínima y 34 de máxima. Será otro día seco, soleado y sin sobresaltos meteorológicos. El jueves se mantendrá una línea parecida, con 17 grados de mínima y 33 de máxima, aunque aparece una pequeña posibilidad de precipitación, del 15%, en la segunda mitad del día.

El viernes llegará el momento más suave de la serie, con 31 grados de máxima, una temperatura alta, pero algo más llevadera. Sin embargo, ese alivio durará poco. El sábado el termómetro volverá a escalar hasta los 35 grados y el domingo llegará el salto más llamativo: 40 grados de máxima prevista.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

La diferencia es clara: Zamora pasará de los 31 grados del viernes a los 40 del domingo en apenas cuatro días desde el martes y en solo un fin de semana de subida real. Un ascenso muy notable que devolverá el calor extremo a la provincia y que obligará a extremar las precauciones durante las horas centrales.

La previsión deja además una idea muy práctica: habrá que aprovechar los primeros días de la semana para ventilar por la mañana, hacer recados con algo más de margen y preparar la casa para el repunte térmico. A partir del sábado, y especialmente el domingo, tocará volver al plan clásico del verano zamorano: sombra, agua, persianas bajadas y evitar esfuerzos al sol.

La Aemet apunta, por tanto, a una semana estable, seca y cada vez más calurosa, con el foco puesto en el domingo. Después de varios días alrededor de los 32 o 34 grados, Zamora volverá a acercarse a esa barrera psicológica de los 40 grados, la cifra que convierte cualquier paseo a deshora en una prueba de resistencia.