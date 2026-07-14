Ojo con las gafas para el eclipse: la Junta refuerza las inspecciones para garantizar la seguridad

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha intensificado los controles sobre las gafas destinadas a la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de estos productos y proteger la salud visual de la ciudadanía.

Las inspecciones, realizadas a través del servicio de Consumo, se enmarcan en la Campaña Nacional de control de gafas para la observación de eclipses, impulsada ante el riesgo que supone mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ya que la radiación solar puede provocar daños oculares graves e irreversibles.

Hasta la fecha, en la provincia de Zamora se han llevado a cabo tres controles: dos sobre productos adquiridos por internet y uno en un establecimiento físico. Las actuaciones forman parte del programa de vigilancia de mercado desarrollado el pasado 17 de junio para comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad y de información al consumidor.

El análisis preliminar revela que solo uno de los tres productos inspeccionados cumple correctamente con los requisitos de etiquetado e información, mientras que en los otros dos se han detectado irregularidades en la información facilitada a los consumidores. Ambos casos se encuentran actualmente en proceso de valoración por parte de la sección competente.

Desde la Junta recuerdan que las gafas para observar un eclipse deben adquirirse únicamente a través de canales de venta fiables y contar con la homologación correspondiente. En concreto, deben estar certificadas como Equipos de Protección Individual (EPI) de categoría II, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425, y cumplir la norma UNE EN ISO 12312-2:2015, que garantiza el filtrado adecuado de la radiación ultravioleta, visible e infrarroja.

Puntos de observación en Zamora

De cara al eclipse solar del 12 de agosto, la Delegación Territorial señala que el fenómeno podrá seguirse desde diferentes puntos de la provincia, especialmente en espacios abiertos con buena visibilidad del horizonte, donde está prevista la organización de actividades de divulgación y observación segura.

Además, la Junta recuerda que en la provincia se están controlando puntos de observación adecuados para la ciudadanía, en los que se priorizará la seguridad, la información preventiva y el uso correcto de gafas homologadas. Hasta el momento se trata de Benavente y Toro.