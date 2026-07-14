Mobiliario urbano
Nuevas fuentes para que beban perros y personas: comienza su instalación en estos puntos de la ciudad de Zamora
El Ayuntamiento ha adquirido 25 fuentes dobles para que puedan ser usadas por un lado por las personas y por el otro por las mascotas
El Ayuntamiento adquirió hace ahora dos meses, dentro de una remesa de mobiliario urbano de distinto tipo, un total de 25 fuentes dobles, que permiten que puedan beber agua potable en ellas tanto personas como perros y otras mascotas. Se trata de unas fuentes de doble grifo, uno más alto para los humanos y otro más bajo por el otro lado, accesible para los animales de compañía.
Su instalación ya ha comenzado y este martes una de ellas era colocada por operarios municipales en la calle San Torcuato, a la altura de la confluencia con las calles Santiago y El Riego.
Para la colocación de los dispensadores de agua adquiridos se han elegido lugares de gran tránsito peatonal, como es San Torcuato y las calles del eje que comunica la plaza de La Marina con la Catedral a través de la Plaza Mayor. Pero no serán los únicos puntos de instalación de fuentes de este tipo, ya que los planes del concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, pasan también por ubicarlas en algunos parques infantiles en los que actualmente no exista ninguna fuente para beber agua.
Bancos, mesas, papeleras y jardineras
La adquisición de esos elementos urbanos la realizó el Consistorio zamorano dentro de una remesa de mobiliario que incluyó igualmente 48 bancos, 24 de ellos fabricados con polímero reciclado y los otros 24 de polietileno de distintos colores. Del mismo modo, en esa partida se incluyeron 25 mesas de polímero, 23 papeleras de polímero reciclado y 10 jardineras personalizadas, idénticas a las ya instaladas en la puerta del Consistorio. Todo ello, ha supuesto un desembolso económico de 72.000 euros para las arcas municipales.
La instalación de estos otros elementos comenzó en el parque de Cañaveral, donde se sustituyeron por completo los bancos por los nuevos de polietileno y las mesas.
Los bancos retirados para colocar los nuevos de la remesa no se tirarán, sino que se restauran y se guardan en los almacenes municipales para posibles necesidades de futuro, para "dar una respuesta ágil a las peticiones vecinales" sobre este tipo de mobiliario y contribuir así a su reaprovechamiento y la economía circular.
En el caso de las fuentes dobles, una de las primeras luce ya en San Torcuato y estará en funcionamiento en los próximos días. A ella le seguirán otras 24 dispersas por el casco histórico y algunos parques infantiles.
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