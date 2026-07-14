Ocio
Nueva oportunidad para que los jóvenes vayan al cine por tan solo un euro
Las citas de julio se centran en los días 17 y 18, viernes y sábado
El ciclo Cine Joven que pone en marcha la concejalía de Educación, Formación, Juventud y Patrimonio se realizará en este mes de julio durante este próximo fin de semana, el viernes 17 y sábado 18 de julio.
Se trata de una iniciativa diseñada para fomentar el ocio cultural entre los ciudadanos más jóvenes de la capital. Gracias a este programa, los jóvenes podrán disfrutar de los estrenos de la gran pantalla por un precio simbólico de un euro.
Las proyecciones se llevarán a cabo en dos sesiones diarias para cada fecha señalada, en la sesión de tarde de 17.15 horas y la sesión de noche, a las 20.00 horas.
Beneficiarios
Para beneficiarse de la tarifa de un euro, los usuarios deberán tener una edad comprendida entre los 12 y 25 años y presentar obligatoriamente la Tarjeta Joven del Ayuntamiento de Zamora.
La promoción no es válida para películas en formato 3D.
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