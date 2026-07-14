Educación
Los mejores estudiantes zamoranos de la PAU, reconocidos por la USAL
Al acto en la universidad ha acudido la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez
Los alumnos zamoranos que este curso han obtenido las mejores notas de la PAU en la primera convocatoria de junio han recibido sus correspondientes diplomas, junto al resto de sus compañeros del distrito universitario de Salamanca, en un acto institucional en el Paraninfo de las Escuelas Mayores la USAL, presidido por el rector, Juan Manuel Corchado.
En total, se ha homenajeado a 103 estudiantes de Zamora, Salamanca y Ávila, en un acto donde también ha estado la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, junto a la vicerrectora de Estudios de Grado, Bertha María Gutiérrez Rodilla; el director provincial de Educación de Salamanca, Ángel Miguel Morín Ramos y el secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila de la Torre.
Las mejores calificaciones
Finalmente, 73 estudiantes han recogido sus diplomas, de los más de cien que fueron premiados al haber obtenido las mejores calificaciones en las pruebas de acceso a la universidad. Todos ellos obtendrán la matrícula gratuita para el primer curso de las titulaciones de grado que oferta la Universidad de Salamanca en todos sus campus.
En la fase general, de los 2.796 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 2.756 (98,57%) y 40 no superaron los ejercicios (1,43%). De los calificados como “aptos”, 285 consiguieron alcanzar el sobresaliente, 1463 obtuvieron un notable y 1008 lograron la calificación de aprobado. La nota media se sitúa en 7,48.
En el mismo acto también se ha reconocido a los centros educativos en los que han estudiado los premiados. De los 45 galardonados, 36 han recogido su diploma.
Alumnos excelentes
Durante su intervención, el rector de la Universidad de Salamanca recordó que este acto es un reconocimiento público a la excelencia de los alumnos. “Sois los mejores. Lo decimos alto y claro y, además, con gran orgullo”, subrayó Corchado.
Además, el rector invitó a los estudiantes a continuar sus estudios en la Universidad de Salamanca. “Os esperamos con los brazos abiertos. Ponemos a vuestra disposición 74 grados y 21 dobles grados repartidos en nuestros campus de Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora, así como el Campus Aeronáutico de Adventia, que incluyen amplios programas de prácticas para favorecer la inserción en las empresas. Además, esta amplia oferta de grados, la mayor de Castilla y León, se completa con 90 másteres oficiales y más de medio centenar de programas de doctorado”, enumeró.
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