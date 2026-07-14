Los mejores estudiantes zamoranos de la PAU, reconocidos por la USAL

Los alumnos zamoranos que este curso han obtenido las mejores notas de la PAU en la primera convocatoria de junio han recibido sus correspondientes diplomas, junto al resto de sus compañeros del distrito universitario de Salamanca, en un acto institucional en el Paraninfo de las Escuelas Mayores la USAL, presidido por el rector, Juan Manuel Corchado.

En total, se ha homenajeado a 103 estudiantes de Zamora, Salamanca y Ávila, en un acto donde también ha estado la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, junto a la vicerrectora de Estudios de Grado, Bertha María Gutiérrez Rodilla; el director provincial de Educación de Salamanca, Ángel Miguel Morín Ramos y el secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila de la Torre.

Las mejores calificaciones

Finalmente, 73 estudiantes han recogido sus diplomas, de los más de cien que fueron premiados al haber obtenido las mejores calificaciones en las pruebas de acceso a la universidad. Todos ellos obtendrán la matrícula gratuita para el primer curso de las titulaciones de grado que oferta la Universidad de Salamanca en todos sus campus.

Zhi Shan He Wu, la zamorana que ha sacado la nota más alta de Castilla y León en la PAU (segunda por la izquierda, abajo) / Cedida

En la fase general, de los 2.796 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 2.756 (98,57%) y 40 no superaron los ejercicios (1,43%). De los calificados como “aptos”, 285 consiguieron alcanzar el sobresaliente, 1463 obtuvieron un notable y 1008 lograron la calificación de aprobado. La nota media se sitúa en 7,48.

María Teresa Pérez (segunda por la derecha) en la mesa presidencial del acto, junto al rector de la USAL. / Cedida

En el mismo acto también se ha reconocido a los centros educativos en los que han estudiado los premiados. De los 45 galardonados, 36 han recogido su diploma.

Alumnos excelentes

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Salamanca recordó que este acto es un reconocimiento público a la excelencia de los alumnos. “Sois los mejores. Lo decimos alto y claro y, además, con gran orgullo”, subrayó Corchado.

Mario García Polo (derecha), alumno del IES María de Molina, uno de los homenajeados. / Cedida

Además, el rector invitó a los estudiantes a continuar sus estudios en la Universidad de Salamanca. “Os esperamos con los brazos abiertos. Ponemos a vuestra disposición 74 grados y 21 dobles grados repartidos en nuestros campus de Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora, así como el Campus Aeronáutico de Adventia, que incluyen amplios programas de prácticas para favorecer la inserción en las empresas. Además, esta amplia oferta de grados, la mayor de Castilla y León, se completa con 90 másteres oficiales y más de medio centenar de programas de doctorado”, enumeró.