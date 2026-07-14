La Guardia Civil de Zamora recuerda a los trece compañeros asesinados por las bandas terroristas

Siguen en el recuerdo los trece guardias civiles naturales de Zamora que durante la etapa más dura del terrorismo en España fueron asesinados por bandas como ETA y Grapo.

Como es ya tradición cada año, sus compañeros de la comandancia de Zamora les han rendido un sentido homenaje en un acto celebrado en el patio de armas del cuartel de la capital. “Esta celebración recuerda y mantiene en la memoria a los guardias civiles, sus familias y cualquier otra persona que, de una manera u otra, han sido víctimas de la lacra de terrorismo”, apuntan desde la Guardia Civil de Zamora.

Homenaje en Zamora a los guardias civiles asesinados en atentados terroristas en España. / Cedida

Varios guardias civiles y familiares naturales de Zamora y supervivientes de aquel y otros atentados, han estado presentes en el acto celebrado en la capital, presidido por el comandante jefe accidental de la comandancia, Jesús José González Tejada, acompañado por el subdelegado del gobierno en la provincia, Ángel Blanco.

Para todas las víctimas

Durante el acto, se ha procedido a colocar una corona de laurel en recuerdo de todas las víctimas de atentados terroristas que ha tenido esta institución en España de manera general, junto con un recuerdo especial de los naturales de la provincia de Zamora, de manera particular. Así, antes de finalizar, se hizo mención especial a los trece compañeros asesinados.

La fecha elegida para este recuerdo es el 14 de julio porque corresponde con el día del año 1986 en el que miembros de la organización terrorista ETA hicieron explosionar un vehículo-bomba en la plaza de la República Dominicana en Madrid al paso de un autobús con alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, entonces denominada Academia de Tráfico, y situada en el cercano acuartelamiento de Príncipe de Vergara.

Esta acción ocasionó la muerte de doce integrantes de la Guardia Civil y heridas a otras 78 personas, siendo uno de los atentados más sangrientos de la organización terrorista ETA perpetrados contra la Guardia Civil.