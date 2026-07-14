Enrique Oliveira, elegido presidente de la Cámara de Comercio de Zamora

Enrique Oliveira repite mandato en la presidencia de la Cámara de Comercio tras ser elegido por doce votos a favor en un pleno con suspense, ya que comenzó con media hora de retraso y el anuncio de los críticos de que se había aceptado su recurso.

El Pleno constituyente de la Cámara tras las elecciones estaba previsto para las 12.00 del mediodía, presidido por la directora general de Dinamización Empresarial, Mar Sancho. Sin embargo, el tiempo pasaba y la incertidumbre se adueñaba en el salón de plenos ante la incomparecencia de la alto cargo de la Junta.

Estaban, reunidos en una parte del salón, los seis vocales del sector crítico, encabezados por su portavoz, Diego Rodríguez Bollón (Abend Utillities and Facilities) y con Esteban Maíllo (Cuatro mil cepas), Arturo Cordero (Exfamex), Marco Castaño (Castaño e Hijos), Fernando Pérez (Centro Benaventano de Transportes) y Alejandro Pérez (Alefran, Producciones Benavides).

Dispersos por la sala de plenos y dependencias contiguas el llamado a repetir como presidente, Enrique Oliveira (Moralejo Selección), junto con los vocales de las empresas donantes Gaza (Heliodoro Rodríguez), Freigel Food Solutions (Frinca, José Alfonso Herrero), los de la CEOE José María Esbec (presidente), Ruperto Prieto Corpas (Comercio) y Rubén Pérez (Construcción) y los vocales electos del sector oficialista María Martín (Talleres Núñez), Sara Fregeneda (Gestión Agroganadera-Quesería La Antigua), Francisco López Fernández (asesoría) y Gonzalo Ontiveros (Gestoría Agrícola y Societaria La Carba).

Una jefe de servicio, Ana Lorenzo Fernández y no la directora general, Mar Sancho, presidió el Pleno en nombre de la Junta / Alba Prieto / LZA

Había una sorpresa, no estaba el vocal de Azehos, Adrián Asensio (Cuceo), quien previamente había presentado su renuncia al cargo, lo que obligó a activar un mecanismo de sustitución que dejó la vocalía en manos de Santiago Barba (Turma Ocio).

La representación de la Junta se hizo esperar y no llegó la directora general sino una jefe de servicio de la Dirección General de Comercio, Ana Lorenzo Fernández. Se cerraron las puertas y se abrieron las incógnitas sobre el futuro del pleno, si sería suspendido o no, dado que la Junta había admitido el recurso de los críticos.

Elección de presidente

Sin embargo, el pleno se desarrollo y eligió presidente al actual, Enrique Oliveira, único candidato, respaldado por doce votos a favor y seis en contra. El mismo resultado arrojó la elección del comité ejecutivo que tiene a Sara Fregeneda como vicepresidenta primera, José María Esbec, segunda, Ruperto Prieto Corpas, tesorero, y Judit Pino y Francisco Hernández vocales.

Para Enrique Oliveira, el conflicto montado en torno al proceso electoral "ha sido algo inesperado, algo que no debería haber ocurrido porque aquí lo que pretendemos en la Cámara es trabajar en pro de las empresas, de los emprendedores y de los autónomos".

"Ha habido otra candidatura alternativa. Todo el mundo tiene derecho a presentarse pero bueno, yo he querido ser conciliador e integrador desde el primer momento. Hablando con asociaciones como Azehos os puedo decir que no me contestaron pero me llevé la sorpresa, no negativa, pero que el vicepresidente de Azehos se presentó en otra lista. Sorpresa mayor es cuando a los 5 días él mismo renunció a la vocalía, con lo cual esa vocalía quedó desierta, ha habido que hacer un sorteo y han elegido a otra persona" (Santiago Barba, de Turma Ocio).

Oliveira indicó que "por supuesto, he entablado conversaciones en su momento con responsables de Caja Rural. Para mí sería una satisfacción que la Caja Rural estuviese en la Cámara de Comercio pero bueno, ellos han tenido una valoración para no estar en la Cámara. Pero nosotros estamos dispuestos a colaborar con todos, como he dicho en mi discurso inaugural como presidente: la Cámara tiene los brazos abiertos, por supuesto, a todo el empresariado y a cualquier miembro del Pleno, para integrarse todos en el trabajo que tenemos que desarrollar en la Cámara"

Con la Caja Rural en concreto, insistió el presidente, la Cámara no tiene ningún problema, lo quiero dejar constancia de ello y estamos dispuestos, si os lo permiten y quieren a colaborar en proyectos y en dinamizar, por supuesto, el tejido productivo de las empresas de Zamora, que es muy necesario".

Con respecto al recurso administrativo y posiblemente judicial que presenten los críticos, aseguró no contar con conocimientos técnicos sobre el recorrido que puede tener. "Pues oye, si prospera, pues que prospere, yo no sé dónde prosperará, en el juzgado, en el pensamiento de ellos o de qué manera".

A continuación, indicó respecto a la candidatura alternativa, "creo que hay un factor externo que ha estado dirigiendo desde la oscuridad todo esto y algunos han llevado a sorpresa, incluso algunos de la candidatura alternativa, pues no están muy de acuerdo con las circunstancias que se han dado en cuanto al proceso previo a las elecciones. Pero yo ahí no entro, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y yo te digo, protagonismos los justos".

En cuanto a sus líneas de trabajo, Oliveira habló de "fomentar la internacionalización de las empresas, la formación, el emprendimiento, la sostenibilidad y la digitalización, todo esto es lo principal que tenemos que seguir trabajando para que nuestra provincia. Para que nuestra provincia sea capaz de levantar los ánimos a todos los trabajadores y de seguir prosperando luego tenemos, por supuesto, muchos proyectos por la colaboración público y privada que tenemos con respecto a instituciones aquí en Zamora y a nivel también autonómico, es decir, con las diferentes consejerías" .